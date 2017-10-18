Аграрии Гулрыпша обработали цитрусовые плантации от мраморного клопа

ГУЛРЫПШ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Цитрусовые плантации в Гулрыпшском районе обработали специальными химикатами от мраморного клопа, сказал начальник Управления сельского хозяйства администрации района Рафик Григорян.

"Мраморный клоп в этом году, как и в прошлом, нанес большой вред цитрусовым плантациям, особенно в ранней стадии цветения и сейчас, в период созревания плодов. Очень много цитрусовых осыпалось в связи с тем, что клоп высасывает сок, и плоды осыпаются, становятся твердыми", — добавил он.

Но не все производители восприняли угрозу серьезно, отметил специалист.

"Борьба с мраморным клопом идет, на плантациях лечение проводят в четвертый или пятый раз. Частный сектор также сильно пострадал, некоторые крестьяне проигнорировали наши рекомендации, что надо больше опрыскивать химикатами", — сказал Григорян.

Достичь прошлогоднего уровня урожая в 12 тысяч тонн в частном секторе и на плантациях в этом году будет трудно, считает он. По его словам, пока нельзя с точностью сказать, какой объем урожая будет в Гулрыпшском районе, комиссия по определению урожая еще не провела работу.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Лечение цитрусовых от мраморного клопа

"До конца месяца мы пройдемся по плантациям и тогда определим, какой урожай мы получим в этом году", — объяснил Григорян.

На сельскохозяйственном предприятии "София" уже пятый раз обрабатывают цитрусовые химикатами. Как сообщил Рафик Григорян, это последний этап лечения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дбар о борьбе с мраморными клопами: химобработка в домах небезопасна

"Препарат, которым мы пользуемся, эффективен не только от клопа, но и от других вредителей. Есть много болезней и вредителей, с которыми надо бороться", — подчеркнул он.

Сбор урожая цитрусовых планируется начать в период с 5 по 15 ноября, но не позже, уточнил Григорян.

"В целом, по району более двух тысяч частных хозяйств имеют цитрусовые насаждения, но они самостоятельно нанимают трактора и лечат цитрусовые в своих садах", — рассказал он.

Администрация района дает рекомендации и периодически проводит мониторинг частных владений для помощи крестьянам, заверил Григорян.

Всего в Гулрыпшском районе 235 гектаров цитрусовых.