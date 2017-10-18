Подсмотреть за "Ревизором": секреты подготовки премьеры РУСДРАМа

Огромные декорации, стулья с высокой спинкой и игра без костюмов. О том, как репетируют премьеру "Ревизор" в РУСДРАМе, читайте а материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Русдрамтеатре полным ходом идет подготовка к премьере "Ревизор". Репетировать труппа начала еще в августе. Тогда режиссер распределил роли, и актеры "прогоняли" весь спектакль в целом. Сейчас же детально "шлифуют" каждую сцену.

"9 октября приехал режиссер Андрей Тимошенко, чтобы детально отрепетировать каждую сцену. Подготовка к премьере идет очень интенсивно. Конечно, задача перед нами стоит очень непростая, "Ревизор" – пьеса хоть и известная, достаточно часто ее ставят на сцене, но всегда хочется найти что-то новое, всегда хочется разбудить какие-то спящие смыслы, которые ранее не казались столь очевидными", — признается директор театра Ираклий Хинтба.

Главная задача театра, по мнению Хинтба, — это сделать интересный, гоголевский, но в то же время нестандартный спектакль "Ревизор".

Репетиция с хохотом

С раннего утра артисты РУСДРАМа репетируют свои роли. Режиссер с чашкой кофе из портера инструктирует артистов, как им нужно сыграть отдельные сцены. Главный акцент Тимошенко делает на "манеру говорения".

"Пьеса написана хорошим языком, и мне хотелось бы, чтобы эту очень простую историю мы рассказали очень доступно. Я думаю – это необычный спектакль театра РУСДРАМ и необычная работа для актеров. Потому что они впервые сталкиваются с таким материалом. Очень современная пьеса, мы хохочем на репетициях. Я думаю, что зритель, который придет, будет очень приятно удивлен такой новой ступенью развития театра", — считает Тимошенко.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ревизор" в Сухуме: режиссер Тимошенко о премьере в РУСДРАМе

Все пока проходит без костюмов и почти без декораций. Но это абсолютно не мешает актерам полностью вжиться в образы гоголевских персонажей.

Встречу Хлестакова и Марьи Антоновны отрабатывают Марина Сичинава и Кирилл Шишкин. Но Хлестаковых будет двое, как и две Марьи Антоновны – театральная специфика.

"В августе мы репетировали весь спектакль в целом. Сейчас же – отдельные сцены. Режиссер вернулся, что-то перестраивает, что-то переделывает. Каждая сцена разрабатывается более детально", — говорит Армен Амирбекян.

Армен Амирбекян так же, как и Кирилл Шишкин, играет роль Хлестакова.

"У нас есть два состава. В одном составе я играю роль Хлестакова. Также в роли Марьи Антоновны вместе со мной выступает Анна Гюрегян", — поясняет актер.

Сцена, которую репетируют Шишкин и Сичинава, еще не отрабатывалась актерами Амирбекяном и Герюгян. Армен внимательно наблюдает за игрой своих коллег и смотрит, какие замечания режиссер делает им.

Декорации на полсцены

Хоть на репетициях пока еще нет костюмов, но часть декораций уже можно увидеть на сцене.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сария Кварацхелия Разбудить спящие смыслы: как РУСДРАМ готовится к премьере "Ревизора"

Половину сцены занимает огромный стол с закругленными углами и стулья с высокими спинками.

"Это всего лишь часть декораций. Также будет занавес, который будет опускаться и подниматься во время спектакля", — рассказывает Ираклий Хинтба.

Декорации к спектаклю делает Виталий Кацба. По мнению режиссера, они традиционные и вполне передают дух гоголевской эпохи.

"Декорация тоже как бы традиционная, но она очень неожиданная, масштабная. Хотя, конечно же, декорации гипертрофированы. Все, как в театре, – преувеличено", – поясняет Тимошенко.

Режиссер из Архангельска Андрей Тимошенко впервые поставил спектакль в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера осенью 2016 года. "Ревизор" – вторая постановка Тимошенко на абхазской сцене, которой 26 октября откроется 37 театральный сезон в РУСДРАМе.