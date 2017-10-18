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Гарантийный фонд для бизнесменов Абхазии предложило создать Минэкономики

CC0
В Абхазии
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Минэкономики Абхазии прогнозирует, что до пяти миллионов рублей будет выделяться на поддержку одного предпринимателя из гарантийного фонда.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство экономики Абхазии инициировало создание гарантийного фонда в поддержку малого бизнеса, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия начальник правового управления Минэкономики республики Саид Гулария в среду 18 октября.

"Основная функция гарантийного фонда заключается в выполнении поручительских обязательств по кредитам, которые будут выдаваться субъектам малого и среднего предпринимательства кредитными организациями Абхазии", — пояснил Гулария.

По его мнению, представители малого бизнеса республики нуждаются в кредитных ресурсах, и предложение Министерства экономики Абхазии будет способствовать развитию предпринимательства, окажет позитивное влияние на экономику страны в целом.

Предположительно, подчеркнул Гулария, финансовые средства для гарантийного фонда будут заложены в проект государственного бюджета, и, если его примет Правительство Абхазии, эти деньги разместятся на банковском депозите Нацбанка страны, где они будут накапливаться.

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"В случае принятия такого решения, скорее всего, за предоставление этого поручительства может взиматься 1% в год от общей суммы кредита. О конкретных суммах пока говорить рано, но предполагаем, что примерная сумма банковского кредитования будет в размере пяти миллионов рублей на одного субъекта малого или среднего бизнеса", — отметил Гулария.

Для того чтобы получить средства из гарантийного фонда, сказал он, у Минэкономики уже есть определенные наработки по требованиям к предпринимателям и критериям, которым они должны соответствовать. ИП должен быть зарегистрирован в Абхазии, состоять на учете в налоговых органах и не иметь просроченных задолженностей перед госбюджетом и кредитными организациями.

"Это примерные критерии, и также стоит пояснить, что нормативно-правовая база будет подготовлена лишь тогда, когда будет принято соответствующее решение. После этого она будет содержать достаточно четкий перечень требований к предпринимателям, имеющим право на получение кредита и поручительство фонда", — пояснил Саид Гулария.

По предварительному прогнозу Минэкономики, процентная ставка за предоставляемые предпринимателям кредиты не превысит 10% рубеж.

Планируется, что бизнес-проекты будут проходить двухуровневую экспертизу Нацбанком страны и самим гарантийным фондом, сотрудники которого пройдут подготовку и стажировку.




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