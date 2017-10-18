Гарантийный фонд для бизнесменов Абхазии предложило создать Минэкономики

Минэкономики Абхазии прогнозирует, что до пяти миллионов рублей будет выделяться на поддержку одного предпринимателя из гарантийного фонда.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Министерство экономики Абхазии инициировало создание гарантийного фонда в поддержку малого бизнеса, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия начальник правового управления Минэкономики республики Саид Гулария в среду 18 октября.

"Основная функция гарантийного фонда заключается в выполнении поручительских обязательств по кредитам, которые будут выдаваться субъектам малого и среднего предпринимательства кредитными организациями Абхазии", — пояснил Гулария.

По его мнению, представители малого бизнеса республики нуждаются в кредитных ресурсах, и предложение Министерства экономики Абхазии будет способствовать развитию предпринимательства, окажет позитивное влияние на экономику страны в целом.

Предположительно, подчеркнул Гулария, финансовые средства для гарантийного фонда будут заложены в проект государственного бюджета, и, если его примет Правительство Абхазии, эти деньги разместятся на банковском депозите Нацбанка страны, где они будут накапливаться.

"В случае принятия такого решения, скорее всего, за предоставление этого поручительства может взиматься 1% в год от общей суммы кредита. О конкретных суммах пока говорить рано, но предполагаем, что примерная сумма банковского кредитования будет в размере пяти миллионов рублей на одного субъекта малого или среднего бизнеса", — отметил Гулария.

Для того чтобы получить средства из гарантийного фонда, сказал он, у Минэкономики уже есть определенные наработки по требованиям к предпринимателям и критериям, которым они должны соответствовать. ИП должен быть зарегистрирован в Абхазии, состоять на учете в налоговых органах и не иметь просроченных задолженностей перед госбюджетом и кредитными организациями.

"Это примерные критерии, и также стоит пояснить, что нормативно-правовая база будет подготовлена лишь тогда, когда будет принято соответствующее решение. После этого она будет содержать достаточно четкий перечень требований к предпринимателям, имеющим право на получение кредита и поручительство фонда", — пояснил Саид Гулария.

По предварительному прогнозу Минэкономики, процентная ставка за предоставляемые предпринимателям кредиты не превысит 10% рубеж.

Планируется, что бизнес-проекты будут проходить двухуровневую экспертизу Нацбанком страны и самим гарантийным фондом, сотрудники которого пройдут подготовку и стажировку.