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18 октября 1992 года: абхазская мать спасла грузинского военнопленного

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В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (65)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации в газете "Республика Абхазия" от 18 октября 1992 года: Эту историю я услышал из уст военнопленного Тамаза Мапарашвили. Она о матери абхазке, которая спасла жизнь ему — грузину, приехавшему убивать абхазов. Гантиади, со всех сторон грохот взрывов, крики, все бегут, все стреляют, бежал и я, не зная куда. Когда очнулся, уже было темно, слышу вой шакалов. Понял, что я в лесу, а рядом никого. Я пошел, не зная, куда иду. Военная форма моя была изодрана. На десятый день группа из четырех абхазов меня схватила, сдался не сопротивляясь. Когда меня на машине завезли в дом ночью, поставили у гроба убитого война-абхаза рядом с его скорбящей матерью, которая оплакивала сына. Мне стало жутко. Чуть погодя появились двое молодых ребят и что-то сказали матери. Не знаю, что они ей сказали, но она преградила им путь и не позволила вывести меня на улицу. Я понял, что к чему. Мать позвала двух молодых женщин и они выпроводили, пришедших парней. Позже мне сказали, что мать покойного защитила меня от тех, кто хотел отомстить за убийство их родственника. Она им сказала, если вы мстители, настоящие герои, идите на позицию и там воюйте с врагами, а пленный – это не воин и не враг. Враг тот, кто его сюда прислал". 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (65)



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