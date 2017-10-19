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Новый детский сад в Гульрипше

Не просто "Сказка": в Агудзере откроется новый детсад

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Новый детский сад в поселке Агудзера рассчитан на 126 мест, строительство заняло более четырех лет.

ГУЛРЫПШ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Новый детский сад "Сказка" в поселке Агудзера Гулрыпшского района скоро откроется, сказала в интервью Sputnik Абхазия заведующая детским садом Людмила Чкотуа.

"Новый детский сад рассчитан на 126 мест. Родителей, которые желают отдать в сад своих детей, очень много, уже за 160 человек, мы примем столько детей, сколько сможем, некоторым придется немножко подождать, кому еще не исполнилось три годика, такие тоже есть", — объяснила она.

В детском саду девять воспитателей, они были выбраны специальной комиссией.

"Выбрали лучших из лучших. Садик почти укомплектован, остались небольшие организационные моменты, которые будут доведены до конца в течение недели, и уже на следующей неделе мы официально сможем объявить, в какой день сможем открыться", — сказала Чкотуа.

Новый детский сад в Агудзере
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Новый детский сад в Агудзере

Заведующий отделом образования, заместитель главы администрации Гулрыпшского района Дмитрий Габлия отметил, что под новый детсад пришлось реконструировать не предназначавшееся под него здание

"В свое время было принято решение о перепрофилировании здания под детский сад, что и было сделано. Строительство шло на протяжении нескольких лет. При активной поддержке руководства страны, руководства района были завершены все недоработки, которые имели место. Все работы были проведены, и мы готовимся к открытию детского сада, ведется работа по подбору педагогических кадров", — сказал Габлия.

Новый детский сад в Агудзере
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Новый детский сад в Агудзере

Детский сад "Сказка" в поселке Агудзера Гулрыпшского района построен за счет финансовых средств России в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Абхазии.




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