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МЧС Абхазии: пропавший в горах турист был знаком с маршрутом

Мать пропавшего в горах Абхазии туриста не верит, что нашли тело сына

CC0 / Hermann
В Абхазии
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Темы:
Российский турист, пропавший в горах Абхазии (17)
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Тело неизвестного мужчины было обнаружено в верховьях реки Келасур в воскресенье 15 октября.

СУХУМ, 19 окт –Sputnik, Бадрак Авидзба. Мать пропавшего в горах Абхазии Андрея Лихачева, Маргарита Лихачева считает, что найденное 15 октября неопознанное тело в верховьях Келасура не принадлежит ее сыну. Об этом она сообщила корреспонденту Sputnik.

"Мой сын был в другой обуви, не в той, что надета на найденном теле. Для того чтобы точно установить это, мы будем сегодня встречаться с заведующей магазина, там сохранились чеки, такую обувь он надевал или нет. Обувь он купил перед отъездом в Абхазию", — сказала Маргарита Лихачева.

Мать пропавшего российского туриста отметила, что с ней связывались следователи из Абхазии, которые уведомили ее о том, что в Абхазии идет анатомическая экспертиза обнаруженных в горах останков.

Ученый с микроскопом
© Fotolia/ Capifrutta
Эксперты изучат неопознанные останки мужчины, обнаруженные в горах Абхазии

"Эксперты определяют половой признак, национальность и примерный возраст. Мы ждем до конца недели, затем вылетаем туда на место и берем ДНК материал, прилетаем в Москву и делаем анализы", — поделилась планами мать Андрея Лихачева.

Она подчеркнула, что готова сама провести генетическую экспертизу. 

"Абхазская сторона должна передать тело на экспертизу в Россию, но это все очень долго. Я долго не выдержу, лучше я сама это сделаю", — сказала она.

Мать пропавшего туриста сообщила, что уже готова отправиться в Абхазию.

"Мы прилетим в Абхазию сразу как получим результаты анатомической экспертизы, которую проводят сейчас в республике. Нам сказали, что результаты будут к концу недели", — подчеркнула Маргарита Лихачева.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено в верховьях реки Келасур в воскресенье 15 октября. Останки мужчины для генетической экспертизы были доставлены в Сухум сотрудниками МЧС Абхазии. Глава ведомства Лев Квициния не исключил вероятность того, что тело может принадлежать пропавшему в июле в горах Абхазии российскому туристу Андрею Лихачеву.

Лихачев приехал в республику 9 июля из подмосковного Раменского. Турист планировал совершить пеший горный поход через Псху, Черную воду, перевал Кулямба и далее в село Цабал. Длина маршрута, по которому собирался пройти Андрей Лихачев, составляла около 150 километров. МЧС республики начало поиски российского туриста 26 июля.

Карта маршрута туриста
Карта маршрута туриста

Темы:
Российский турист, пропавший в горах Абхазии (17)



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