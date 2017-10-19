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Вид на Ткуарчал. Архивное фото.

Волшебная гора Абхазии: один день в Ткуарчале

© Фото: Новости Ткуарчала
В Абхазии
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Корреспондент Sputnik делится своими первыми впечатлениями о самом богатом природными ресурсами районе Абхазии - Ткуарчале.

Сария Кварацхелия, Sputnik 

Дорога в Ткуарчал начинается на развилке Гал — Очамчыра. По указателю поворачиваем в сторону гор. 

Узкая дорога поначалу резко контрастирует с гладкой республиканской трассой. Но в целом, несмотря на грубоватую поверхность, асфальт здесь сохранился неплохо.

Вдоль дороги по обе стороны расположились могилы защитников города в Отечественную войну народа Абхазии. К слову, здесь многое напоминает о войне: разрушенные дома, памятники и женщины в черном.  

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Один день в Ткуарчале

Оставив позади села с узкими  мостами и бурлящими реками, въезжаем в город, который принимает под свой горный покров. 

Творожные облака густо обволакивают горы, проглядываются только заснеженные макушки. 

Природа завораживает. Кажется, что ты попал в сказочное место, где хочется задержаться подольше. И время здесь чувствуется, совсем как у героя Томаса Манна в "Волшебной горе". Точнее оно совершенно не чувствуется. Оно останавливается в разговорах с местными жителями, у каждого из которых своя уникальная история, и растягивается в прогулках по заброшенной части города. 

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Один день в Ткуарчале

Кажется, что время не властно над Ткуарчалом. Здесь по-прежнему можно встретить старые машины, ветхие дома и людей, в глазах которых проглядывается тоска по хорошему прошлому. 

Необычная архитектура 

Ткуарчал делится на две части: верхнюю и нижнюю. Они объединены главным автомобильным мостом. 

Центр и жилые дома расположены в верхней части, в нижней же – ГРЭС, бывшая железнодорожная станция и полуразрушенные заводы.  

Страны мира. Абхазия
© Sputnik. Томас Тхайцук
Страны мира. Абхазия

У въезда в город встречают советские лозунги о силе народного единства. Несмотря на то, что в 10 утра в городе не "час пик", здесь все же можно увидеть молодых людей, которые ведут оживленную жизнь: встречаются, общаются, расходятся по своим делам. 

Быть может, кто-то спросит, и что оживленного может быть в Ткуарчале. И этот кто-то глубоко ошибается. Да, это не город с ночными клубами, крутыми ресторанами и большими торговыми сетями, впрочем, как и любой другой город Абхазии, но тут другая оживленность, не искусственно созданная. 

В Ткуарчале уникальная сталинская архитектура сочетается с серыми, невзрачными постройками 70-х годов. 

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Один день в Ткуарчале

Большинство жилых домов в верхней части города было построено военнопленными немцами в конце 40-х – начале 50-х годов. В проектировке зданий участвовали немецкие архитекторы и инженеры, что, безусловно, отразилось на внешнем облике Ткуарчала. 

Вдоль центральных улиц симметрично друг напротив друга расположились "невысотки". Здания разделены короткими улочками, которые также в "математическом" порядке засажены кедрами. 

Кедровая аллея – излюбленное место ткуарчалцев. Здесь, недалеко от Дворца культуры, мы встретили группу юношей, которые ведут разговоры о далеких странах и крутых немецких "тачках", и в то же время томно поглядывают на желтый раритетный "Москвич" 1976 года. Кажется, советская машина обманула время. Стоит совсем как новенькая. 

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Один день в Ткуарчале

 

Совсем не призрак 

Всех деятельных людей Ткуарчала можно встретить в администрации города. В этом красивом здании в стиле конструктивизма у нас была назначена встреча с Леонтием Аршба. 

В холле здания с правой стороны от входа расположился "ларек" с канцтоварами. Спрашиваем Леонтия Мироновича, но продавщица не понимает, о ком идет речь. Дело в том, что здесь по отчеству обращаются только главе города Аиде Чачхалия. У ткуарчалцев, ввиду небольшой численности,  сложился близкий контакт, так сказать общаются на короткой ноге.

На помощь приходит женщина из канцелярии, которая расшифровывает продавщице, что Леонтий Миронович – Лека, всем известный директор "Ткуарчалстроя". 

Через пару минут появляется и сам Лека, который, оставив свои дела, любезно предлагает нам помощь в изучении города и знакомстве с его старожилами.

Из слов Леки мы узнаем, что в Ткуарчале не любят, когда говорят "город-призрак".  

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Один день в Ткуарчале

"Мы настолько устали от этого стереотипа, что просто не знаем, как его сломать в сознании людей", — сетует он. 

Да, хоть и многие разрушенные здания наводят ужас, например, Ткуарчалская ГРЭС, некогда величественное, поражающее своими огромными размерами здание, теперь находится в полном упадке. 

Шанс на возрождение 

Грузино-абхазская война нанесла городу непоправимый урон. Многие здания были разрушены, а другие просто пришли в упадок без хозяев. Когда-то крупный промышленный Ткуарчал был густо заселен. Сегодня же от 20 тысяч населения осталось всего лишь пять. И чуть меньше половины квартир, когда-то таких желанных, никому здесь не нужны. 

Отток населения происходит не потому, что Ткуарчал неуютный город, а потому, что здесь сложности с трудоустройством. Если в советское время город был кузницей кадров, то сегодня иная ситуация. Заводы, шахты и ГРЭС, на которых работали десятки тысяч людей со всех районов республики, сегодня не функционируют. И потому в поисках работы люди подаются в столицу. 

Но, несмотря на все, в последнее время у горожан появилась надежда на возрождение. Правительство страны, наконец, обратило внимание на проблемы города. Сегодня восстанавливаются больницы, детские сады и жилые дома.  

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Один день в Ткуарчале

Включение Ткуарчала в Инвестиционную программу вдохнуло новые силы в ткуарчалцев. Местные жители впервые за 25 лет поверили в то, что у города есть шанс на возвращение былого величия.  

Один день в Ткуарчале
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Один день в Ткуарчале

Ткуарчалцев не покидает надежда, что когда-нибудь туристы обратят внимание на этот шахтерский город без шахтеров, и город станет крупным туристическим центром, несмотря на то, что это единственный город в Абхазии без выхода к морю. 

Ткуарчал – это город будущего с богатыми недрами и неисчерпаемыми рекреационными ресурсами. 

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