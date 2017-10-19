Холмс и Ватсон в юбках: "Тайна белого луча" из Абхазии

Абхазская детская юношеская школа кино и ТВ под руководством режиссера Валентина Вяткина создала новый фильм "Тайна белого луча". О том, как проходила работа над фильмом, о съемках, премьере, о планах и работе школы читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik

Детский мистический детектив режиссера Валентина Вяткина с участием абхазских детей был снят с ограниченным бюджетом, без спецэффектов, в стиле советского кино 70-х годов.

"Сам фильм – это небольшой квест, где актеры проходят разные препятствия. Фильм длится 34 минуты. События происходят на берегу Черного моря. Как выяснилось, отдыхать на море любят не только люди, но и волшебники. По сюжету, на отдых со своей ученицей приехала волшебница, у которой c собой был волшебный фотоаппарат, выполняющий любое желание людей, но, если его переключить, он начинает всасывать людей в матрицу. Конечно, об этом узнает злая волшебница, которая попытается его украсть. Но пересказывать фильм — неблагодарное дело, его обязательно нужно посмотреть", — говорит, улыбаясь, режиссер Вяткин.

В фильме задействовано 24 персонажа. 18 детей из Абхазии исполняют разные роли волшебных существ. В картине можно встретить самых неожиданных персонажей, таких как миссис Холмс и миссис Ватсон, жрецы и оракулы. Это уже вторая лента детской студии за последние полгода.

© Фото: Валентин Вяткин Премьера фильма «Тайна белого луча»

Из-за небольшого бюджета все костюмы и реквизиты шили и находили сами дети. Многие костюмы остались от первого фильма, родители успевали шить некоторые наряды за полчаса до съемок, вспоминает Вяткин.

"Участие в фильмах дети воспринимают как игру. Они сильно увлечены, горят желанием играть, но не воспринимают кино очень серьезно, что и отставляет в фильмах след непринужденности. Я всегда говорю своим ученикам, что, несмотря на талант и большие способности, самое главное иметь сильное желание заниматься и работать над собой. Каким бы талантливым не был ребенок, если нет должного усердия, не будет и результата", — считает режиссер.

Премьера картины "Тайна белого луча" Валентина Вяткина была показана в сочинском кинотеатре.

"Это самая большая моя работа на сегодняшний день. Премьера была назначена на 10 утра, я смог сдвинуть немного время, чтобы все дети смогли посетить свой фильм. Сочинцам, которые принимали участие в нем, приехать на показ за полчаса, а актерам из Абхазии пришлось добираться часа три и вставать ради этого в пять утра. Но дети не пропустили премьеру фильма и приехали почти все. Показ прошел хорошо, в конце фильма маленький мальчик воскликнул: "Так тебе и надо злая волшебница!" — Для меня это и есть признание и награда", — говорит режиссер.

История "Тайны белого луча" не завершена. Картину ждет фестиваль "Кинотаврик", который пройдет в Сочи в этом году.

© Fotolia/ Fabioderby Абхазские дети режиссера Вяткина

Школьные будни

Несколько месяцев назад школа Валентина Вяткина переживала тяжелый период и находилась на грани закрытия.

"У детей поменялись смены в школе. Их уроки стали заканчиваться в шесть часов, именно в это время у нас начинались занятия. Совмещать школу и уроки актерского мастерства стало тяжело. И многие дети по тем или иным причинам перестали ходить. Но некоторое время спустя ученики стали возвращаться, и занятия возобновились, чему я был рад. Чаще всего работа — это средство заработать денег, и многие люди не получают удовольствие от этого. Я же в свою очередь, помимо удовольствия от процесса, могу сразу видеть результат своего труда. Бывает так, что мы проводим занятие за занятием, и вдруг неожиданно у нас появляются прорывы, какие-то новые идеи, сценарии, и авторами этого прорыва чаще всего оказываются сами дети, а в результате — вот такие фильмы", — рассказывает Вяткин.

Дети войны

Говоря о своих планах, режиссер поделился намерениями снять фильм о детях двенадцати-тринадцати лет, которые пережили грузино-абхазскую войну 1992-1993 годов.

"Я хочу коснуться темы, которая Абхазии очень близка. Сейчас тридцати- и сорокалетние жители Абхазии очень хорошо помнят период войны, в тот год многим было по 12 — 13 лет. Детские воспоминания самые яркие. Общаясь с ними, я часто слышу рассказы о том ужасе, который им пришлось пережить, как взрывались их дома, погибали родные. У меня есть группа детей, они примерно такого же возраста, как те дети, которые прошли настоящею войну, и я хотел бы передать их детские воспоминания на экран", — признался он.

Режиссер надеется на поддержку властей Абхазии. Сейчас ведутся переговоры, фильм будет иметь художественно-документальный формат.