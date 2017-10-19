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Сухумская свалка

Закопать в Сухуме: как утилизируют мусор в столице Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Два часа на городской мусорной свалке с начальником "Спецавтохозяйства" Саидом Кур-ипа провели корреспонденты Sputnik и выяснили, как устроена работа полигона в районе Маяка.

Sputnik, Амра Амичба.

Мусорное болото

Семьдесят гектаров  болотистой местности в районе Маяка не пригодны для строительства домов, возведения многоэтажек или закладки огородов. Территория давно уже закреплена за полигоном для утилизации отходов со всего Сухума. Сюда же идет и "мусоропоток" из Гудаутского района. 

Чайка на горе мусора на полигоне по утилизации твердых бытовых отходов под Екатеринбургом
© Sputnik. Pavel Lisitsyn
Мусор из Гудауты вывозят на свалку в Сухуме

Ежемесячно столица вырабатывает 15 тысяч кубометров мусора, а с марта 2017 года  к этим объемам добавились еще 5 тысяч "кубов", которые поставляет Гудаута из-за закрытия там свалки, находившейся практически у моря. С каждым прибоем весь мусор уносили с собой волны Черного моря. 

"Гудаута и Афон обратились к руководству страны, а они в свою очередь дали поручение  столичным властям. Нам сообщили, что гудаутская свалка закрылась, и мы временно должны принимать их  мусор, — рассказал начальник "Спеацавтохозяйства" Саид Кур-ипа. — После этого прошло месяца два-три, и когда мы поняли, что это уже не остановится, а будет продолжаться и дальше неопределенное количество времени, то мы соответственно начали думать, что делать дальше".

С глаз долой

На сегодняшний день единственный способ утилизации мусора в Абхазии – это закопать его в землю. Для этого на полигоне выкапываются большие котлованы размеров 50 на 70 метров и глубиной до 8 метров.  

Сухумская свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумская свалка

"Помимо рытья котлована, много дополнительных работ: в болото трактор не загонишь. Это не так, что ямку вырыли и аккуратненько туда мусор засыпали. Один котлован может в течение месяца заполняться, и многотонные машины сотни раз должны подъехать к котловану по болотистой местности, в которой увязают машины. Легко не получается. Поэтому работы по котловану представляют собой закладку подъездных путей для большегрузных машин, установка водоотводов по периметру котлована, чтобы вода уходила, здесь же болото. Затем в котлован бросаешь мусор и сверху утрамбовываешь. Конечный вид такой — вот видите, бугорочек земли — под ним тонны мусора, невидимые глазу. Котлован сверху засыпается грунтом или гравием, — объясняет Саид Кур-ипа. — Здесь вот поле для "зеленщиков" — сотрудники "Зеленого хозяйства" выбрасывают растительный мусор".  

Сухумская свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумская свалка

Необходимость закапывания мусора Кур-ипа объяснил поджогами и самовозгоранием отходов на полигоне. 

"Закапываем, чтобы не было возгораний. Кто-то поджечь может. Помните, лет 5-6 назад такое было, жители близлежащего района уже изнемогали от запаха со свалки. Не потушишь мусор, если возгорится там, где не засыпан котлован гравием. Месяц все будет гореть, и никто ничего не сможет сделать", — поясняет директор "Спецавтохозяйства".

Как выглядит мусорная свалка сверху смотрите на видео>>

Десять "мусорных" миллионов
Свалка.
© Sputnik. Томас Тхайцук
Горсобрание Сухума выделило 10 млн руб на утилизацию мусора из Гудауты

По словам Саида Кур-ипа, из-за увеличившихся объемов мусора на Маякской свалке необходимо провести дополнительные работы. Депутаты Горсобрания Сухума внесли изменения в бюджет столицы на 2017 год и выделили десять миллионов рублей. Кур-ипа рассказал, куда их направят.

"Максимально постараемся в порядок привести свалку. Всех проблем, конечно, не решить. Мы выроем восемь котлованов по мере загрузки. Сейчас собираемся вырыть один большой котлован, который будет вмещать четыре-пять стандартных котлована. Сделаем большой котлован, чтобы нам хватило до конца года, хотя бы на три месяца, — сказал он. — Часть денег направим на техобслуживание бульдозеров и экскаваторов. Чтобы вы понимали, в позапрошлом году мы купили гусеничную цепь на бульдозер за 21 тысячу евро. Стоимость не секрет, можете посмотреть в интернете. Вот такое дорогое обслуживание, я не знаю, кто покупал такие бульдозеры".  

Сухумская свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумская свалка

Кур-ипа заметил, что если раньше бульдозер работал один раз в день рано утром, заталкивал привезенный накануне мусор в котлован, и этого хватало, то сегодня бульдозер делает это два раз в день. 

"Вы сейчас наблюдаете вторую часть работы за день. Поэтому наличие двух работающих бульдозеров обязательно. Это все из-за того, что объем большой. Сейчас идет заполнение двух котлованов, которые мы заполняем", — объяснил он.  

Предел возможностей

Начальник "Спецавтохозяйства" отметил, что, кроме бытового мусора, на полигон привозят и строительный мусор, тару. 

"Мы поэтому убрали в черте города желтые контейнеры (большой вместимости – ред.). Люди на "газель" грузили, подъезжали и забрасывали в них не только бытовой мусор, а старые двери, окна, кафель, словом, строительный мусор. Сейчас более сознательные стали, сюда на полигон начали привозить такой мусор. Мы даже готовы не брать у них плату за въезд на свалку, лишь бы привозили, а не выкидывали у контейнеров", — сказал Саид Кур-ипа.  

Сухумская свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумская свалка

По его мнению, с нынешними темпами загрузки сухумской свалки от соседнего района, она заполнится в течение пяти лет. 

"Запланированные работы снимут сейчас острые вопросы, но ближе к весне обязательно опять возникнут, если полигон будет в таком же объеме заполняться мусором из Гудаутского района. Но вроде бы обещало руководство решить вопрос", — надеется Саид Кур-ипа.  

Сухумская свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумская свалка

В "Спецавтохозяйстве" работают 120 человек, 7 мусоровозов, 22 единицы  техники вместе с бульдозерами и машинами. Кстати, работа на столичной свалке ведется без выходных и праздничных дней. 




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