Режиссер Вячеслав Аблотия: сначала снимаю фильмы в голове

Sputnik, Амра Амичба.

Патриарх абхазского кино Вячеслав Аблотия на днях завершил съемки очередного короткометражного фильма "Пушинка" по новелле Михаила Лакрба.

© Sputnik. Томас Тхайцук Вячеслав Аблотия: в разгар войны мы показывали людям комедию

"Что больше всего поднимает настроение? Процесс съемок фильма. После завершения чувствую опустошение, сразу хочется приступить к другим съемкам, — сказал режиссер. — Ночью тоже работаю. Даже когда ложусь спать, в голове стучит мысль и мелькают кадры, как надо выстроить, что нужно сделать. И получается, что до того как приступить к реальным съемкам, фильм уже был снят в голове. Вот, например, самая новая работа по новеллам Лакрба. Знал, это должно быть здесь, тот кадр там, этот герой должен здесь сказать то-то, другой там-то. Все по полочкам было разложено, раскадровка уже была. Если так не сделать, когда приступаешь к съемкам, все разлетится. А тогда упускается время, финансирование заканчивается, работа съемочной группы застопорится. Как к эксперименту нельзя подходить к съемкам. В голове готовый должен быть фильм. Тогда останется только снимать".

Полную версию интервью с Вячеславом Аблотия на абхазском языке читайте здесь >>.

Из всех снятых фильмов кинорежисер выделяет самый первый короткометражный фильм "Старая кровать".

"Больше всего люблю его. К тому, что первым снимаешь, где были истоки, как-то по-особенному относишься", — поделился Вячеслав Аблотия и с улыбкой признался, что порой, просматривая старые фильмы, задается вопросом, неужели эти фильмы снял он, а не кто-то другой.

По словам режиссера, главное для него — это зритель, но при этом подчеркивает, что кино одинаково всем понравиться не может.

"Сейчас свой новый фильм показал двоим-троим. Один крестьянин, другой средний зритель, третий – интеллектуал. Своего рода фокус-группа, показал, чтобы увидеть их реакцию, — отметил Аблотия. — Есть, кто с профессиональной точки подсказал что-то. Другой воскликнул: "О, предмет, который держит в руках персонаж фильма, есть у меня в деревне!". — Я понял, что с художественной точки зрения он оценить фильм не сможет, и не имеет смысла ему дальше показывать. Сделал вид, что монитор испортился и выключил. Критику и подсказки я принимаю хорошо. Выслушав мнение фокус-группы, начинаю корректировать".

© Sputnik. Томас Тхайцук Как Винни Пух запел на абхазском

Классическое кино Аблотия считает высоким уровнем искусства.

"Десятки раз смотрел "Тихий Дон" режиссера Герасимова. Вот это кино! Андрея Тарковского считаю великим режиссером. Кумирами моими были Герасимов, Тарковский, Данелия. Они все разные режиссеры, но каждый — художник, который имеет высокий художественный уровень, — отметил абхазский режиссер. — После Герасимова многие снимали "Тихий Дон", но все последующие версии стали бутафориями. Как этот великий режиссер показал жизнь казаков, так никто не смог".

В день рождения Вячеслав Аблотия пожелал себе только здоровья.

"Если будет здоровье, буду пахать и плуг держать буду, — с улыбкой сказал 75-летний режиссер. — Когда оглядываюсь назад, вижу и то, что успел, и то, что не успел или упустил. Наверное, и такое должно быть, что осталось невыполненным. Ничего не стал бы менять в своей жизни, пусть будет так, как есть. Менять ничего не хочу".

Вячеслав Аблотия родился 19 октября 1942 года в Гудауте. В 1968 году окончил актерский факультет Тбилисского государственного театрального института и начал работать в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.

В 1979 году поступил на высшие кинорежиссерские курсы при Госкино СССР в Москве. Окончил в 1981 году мастерскую Георгия Данелия. Снял по своим сценариям короткометражные фильмы "Старая кровать", "Доверие", "Погоня", "А белая лошадь лучше?". Работал на киностудии "Грузия-фильм". Впервые на абхазском языке снял полнометражный фильм по сценарию Даура Зантариа "Сувенир". Снимался в фильмах "Синие зайцы", "Белый башлык", "В ночь на новолуние", "Песня гор", "Серебряная улица", "Чегемский детектив", "Спасибо деду за победу".

В Абхазии основал киностудию "Абхазфильм". На этой киностудии совместно с "Ленфильмом" осуществил полнометражную постановку по произведению Фазиля Искандера "Колчерукий".