Абхазия обратилась в ФИФА о включении нацсборной в состав организации

Президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия в интервью Sputnik сказал, что республика будет добиваться включения национальной сборной по футболу в состав ФИФА.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Федерация футбола Абхазии сделала очередное обращение в ФИФА, чтобы в организации рассмотрели возможность включение cборной Абхазии в ее состав. Об этом корреспонденту Sputnik сказал президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

У представителей ФИФА была возможность оценить футбольную инфраструктуру Абхазии во время Чемпионата мира ConIFA, подчеркнул президент Федерации футбола Абхазии.

"Представители ФИФА были у нас в составе четырех человек. В принципе вступление в организацию — путь долгий, но я думаю, что этот вопрос будет прорабатываться ими. Сборную Косово приняли, думаю, что и наш вопрос будет решен положительно", — говорит он.

Федерация футбола Абхазии неоднократно обращалась в ФИФА с тем, чтобы международная организация рассмотрела возможность принятия в свои ряды команду из Абхазии, отметил Кварацхелия.

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"Противник вступления Абхазии в ФИФА — это Федерация футбола Грузии, которая постоянно препятствует. Мы отдельная самостоятельная республика. Мы обязаны им писать, быть на виду", — сказал президент ФФА.

Переговоры Абхазии с ФИФА проходили и на последнем Чемпионате по футболу ConIFA летом, напомнил он.

"Переговорами с ФИФА занимается вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава, с которым у нас есть постоянный контакт. С ФИФА у нас есть связь, мы доносим свои просьбы, которые пока остаются нереализованными", — отметил Кварацхелия.

Джума Кварацхелия убежден, что национальная команда Абхазии станет членом ФИФА, несмотря на все трудности, которые есть сейчас.