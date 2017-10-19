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Вольная борьба. Архивное фото.

Турнир по вольной борьбе имени Раша Хутаба состоялся в Гудауте

© Sputnik. Владимир Баранов
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (163)
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Об итогах XXIII Международного турнира имени чемпиона Европы и СССР Раша Хутаба в интервью Sputnik рассказал главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназ Бения.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXIII Международный турнир имени чемпиона Европы и СССР, мастера спорта международного класса Раша Хутаба проходил в детско-юношеской спортивной школе Гудауты с 16 по 18 октября. Об этом в интервью Sputnik рассказал главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназ Бения.

"В этом году турнир был разделен на две возрастные группы — спортсмены от 12 до 15 лет и взрослая группа. В турнире принимали участие борцы из Южной Осетии, Чечни, Краснодара, Адыгеи, Сочи", — добавил главный тренер.

Джарназ Бения рассказал, что первый Международный турнир имени Раша Хутаба состоялся после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Турнир постепенно расширялся и стал собирать большое количество спортсменов со всего постсоветского пространства.

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В соревнованиях также принимали участие воспитанники районных спортивных школ, которые хорошо проявили себя, отметил Бения.

"Есть спортсмены из Гала, которые заняли первые места, также борцы из Ткуарчала, Гудаутского, Сухумского, Гагрского районов. Всего представители районов взяли семь первых мест в различных возрастных и весовых категориях", — говорит Джарназ Бения.

Главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе сообщил, что с 8 по 10 ноября будет проведен VI турнир имени Муссы Экзекова. 

"В Абхазии нет никого, кто не знает Муссу Экзекова и какую поддержку он оказывает развитию спорта в республике. Турнир будут очень масштабным, на него будут приглашены многие спортсмены, призовой фонд составит более миллиона рублей", — отметил он.

На протяжении 15 лет Мусса Экзеков оказывает финансовую поддержку около 40 спортивным секциям по вольной борьбе в республике, помогает детям-инвалидам и ветеранам Отечественной войны народа Абхазии.

Раш Хутаба — чемпион Европы и СССР, мастера спорта международного класса. Сегодня он возглавляет Федерацию вольной борьбы Абхазии.

Темы:
Спортивная Абхазия (163)



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