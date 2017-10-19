Миллиард на Гудауту: на что потратили инвестиции

В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на Гудаутский район был выделен один миллиард рублей, который должен быть освоен до 2019 года включительно.

Бадри Есиава, Sputnik

О том, куда направлены эти средства и какие проблемы будут решены за счет них, рассказал и показал журналистам Абхазии глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария.

Ливневки, асфальт и лифты

Первые средства Инвестпрограммы были направлены в центр Гудауты, некоторые улицы города в течение месяца периодически перекрываются и вновь открываются. Там сейчас работает техника и ремонтные бригады. Прокладываются новые ливневки и водопроводные трубы по четырем основным улицам — проспекту Героев, улице Ардзинба, 4 марта и Дзидзария.

По словам главы Гудаутского района Руслана Ладария, общая их протяженность составит около восьми километров, а работы завершатся до конца 2017 года.

"Помимо ливневок, в городе появятся бордюры и тротуары. Еще приступили к строительству нового детсада в Новом Афоне. Также сейчас идут работы по замене канализации на тех улицах, где они были изначально. Планируется восстановить насосные станции, которые уже много лет не функционируют. Сейчас все стоки вытекают в речку, а оттуда в море. Это просто ужас, конечно", — сокрушается Ладария.

© Sputnik. Бадри Есиава Ремонт дороги в Гудауте

В ближайшие годы в районе появятся два очистных сооружения, заверил глава и добавил, что в работах задействованы лучшие специалисты и сотрудники государственных районных строительных компаний и управлений.

"Пластиковые водопроводные трубы закупаем на нашем гудаутском заводе, а железные приходится привозить из-за границы. Удобно то, что при необходимости трубы местного производства можно будет легко и быстро доставлять", — подчеркнул Ладария.

Городские трубы 50-х годов давно уже пришли в негодность и нуждаются в замене. Пока идут работы, вода подается по старым магистралям.

Особенно важной и радостной новостью для жителей города стало то, что после завершения реконструкции появится новое асфальтное дорожное полотно. Глава района как-то упоминал в телеэфире, что гудаутские улицы выглядят так, словно по ним проехалась целая колонна танков.

Семь новых лифтов получили многоэтажки Гудауты, а до конца 2017 года, по словам чиновника, будет еще 15 подъемников. На этом работа по замене лифтов будет завершена.

"Таких масштабных работ в нашем районе никогда еще не было. Можете спросить у старожилов. Всего за три года будет вложено в район чуть больше миллиарда рублей. Эта сумма, конечно, не решит всех проблем, но сильно поможет", — считает глава.

Школа и детсад

Гудаутская средняя школа № 3 имени Фридона Авидзба в Замостянке была одним из многих объектов, ожидающих инвестиционных средств. Ученикам в спартанских условиях приходилось получать образование. Некоторые корпуса были закрыты, так как представляли угрозу здоровью детей и педагогов.

Пресс-секретарь администрации Гудаутского района Марина Габрия сообщила, что капремонт школы начался около двух месяцев назад. Рассчитана она на 700 детей, а учатся в ней около 120.

"Ремонт школы никак не повлияет на получение образования этих детей, так как на этот период они переведены в среднюю школу №2", — сказала Габрия.

Ремонт планируют завершить к осени 2018 года и вложат в это около 89 миллионов рублей. Эти деньги потратят не только на реконструкцию, но и на систему отопления, мебель, столовую и спортзал, отчитался Ладария.

После всего этого, по мнению главы, количество учащихся увеличится, так как раньше многие родители неохотно отправляли сюда своих детей.

© Sputnik. Бадри Есиава Ремонт школы

Руслан Ладария добавил, что в Замостянке отныне нет проблем с водой. С начала 2017 года все водопроводные трубы были заменены на новые. Прежде воду подавали в дома местных жителей два раза в неделю.

Две недели назад в Замостянке произошло еще одно долгожданное событие — построенный еще в 2014 году детский сад был наконец открыт.

Директор детсада "Нарты" Гунда Чичибая не скрывала радости.

"Наше учреждение рассчитано на 130-140 детей. Мы готовы их принимать, и для этого все уже организовано. Воспитателей достаточно для полноценного учебного процесса. Всего их у нас 12 и шесть помощников воспитателей. Также есть повар и медсестра", — перечислила Чичибая.

Детсад отличается своей современной архитектурой, качеством ремонтных работ, интерьером. На заднем дворе обустроена большая игровая площадка, где сможет разгуляться даже самый активный маленький непоседа.

По признанию Чичибая, коллектив детсада сам решил назвать свое учреждение "Нарты" в честь героев абхазского эпоса, которые славились своей доблестью, силой и умом. Она надеется, что в стенах этого здания им удастся вырастить целые поколения таких "нартов".