Дурипш "поделится" водой с Гудаутским районом

Около двух месяцев назад начались работы по прокладыванию водопроводных труб в селе Дурипш, откуда вода будет поступать в город и еще в четыре села Гудаутского района.

ГУДАУТА, 19 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре села Гудаутского района будут получать воду из горного источника, расположенного на территории села Дурипш, сообщил заместитель главы администрации Гудаутского района Вианор Таниа в четверг 19 октября.

"От горного источника в Дурипше будет проложена основная водопроводная магистраль протяженностью 12 километров. Уже от нее будут отходить две водопроводные ветки к Мгудзырхуа, Куланырхуа, Абгархуку и Звандрипшу. Эта вода также будет заполнять резервуар в самом городе", — рассказал Таниа.

По его словам, в перечисленные им села никогда вода не поступала. Их жители на протяжении десятилетий набирали воду в колодцах и родниках. В ближайшие месяцы, добавил он, мучения людей прекратятся.

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Прораб строительной компании "Гудаутастрой" Владимир Смыр рассказал, что в этой работе задействовано несколько бригад, и на каждой из них свой участок.

"Наша бригада приступила к работе только сегодня, и нам поручено проложить пять километров труб от этого места до красного моста, который соединяет село Джирхву и Хуап. Сметная стоимость работ этого участка примерно семь миллионов рублей", — проинформировал Смыр.

За первый день работы, добавил он, проложено около 250 метров труб.