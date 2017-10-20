Он менял имена: детская премьера "Пастух и кот" Абхазского драмтеатра

О премьерном детском спектакле "Пастух и кот" Абхазского драмтеатра, где впервые сыграют выпускники Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, и о том, почему постановка сменила название, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба актеры интенсивно репетируют премьерную постановку "Пастух и кот". Название спектакля менялось в ходе репетиции. Сначала было "Тот, кто съел великана".

"Мы решили поменять название, так как в переводе на русский "Адауу дызфаз ацгу" получается неблагозвучно. Пока мы решили остановиться на названии "Пастух и кот", — поясняет режиссер Алхас Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Шамба

Спектакль "Пастух и кот" рассчитан на детскую аудиторию. Режиссер абхазского театра убежден в том, что нужно делать больше детских постановок, чтобы вырастить поколение настоящих театралов.

"У нас в одно время было так, что мы не ставили детские спектакли. И сегодня большинство взрослых людей не имеют привычки ходить в театр. Мы теряем зрителя, потому что тогда еще упустили его. Любовь к театру нужно прививать с детства", — считает Шамба.

Молодая труппа

В премьерном спектакле Абхазского драмтеатра в основном будут играть молодые актеры, которые этим летом завершили свое обучение в Питере и вернулись в Абхазию. По словам режиссера, это первый проект, осуществляемый вместе с ними.

"До этого спектакля питерские выпускники еще не выступали на нашей сцене. Только две выпускницы по определенным обстоятельствам заменяли в спектаклях других актрис", — говорит Шамба.

Распределять роли в спектакле "Пастух и кот" режиссеру было сложно, так как он еще не был знаком с актерами.

"Давать роли, когда еще не знаешь актеров, очень сложно. Сейчас мы где-то меняем роли. Немного корректируем. То есть в ходе репетиций стало понятно, кого стоит ставить на ту или иную роль", — поясняет режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Пастух и кот"

По словам самих актеров, у них с постановщиком отношения сложились.

"Мы впервые работаем вместе. У нас с режиссером сложились хорошие отношения, есть взаимопонимание, и это очень важно", — рассказывает актер Леон Кур-оглы.

Театральный минимализм

Над премьерой актеры и режиссер работают уже более месяца. Сначала «подгоняли» сюжет детской сказки под театральный формат, сейчас же оттачивают каждую сцену детально, по отдельности.

"Сейчас мы детально репетируем каждую сцену, смотрим, где нужно растянуть, где нужно быстрее прогонять, где и как менять интонацию. Обычный репетиционный момент", — говорит режиссер.

Актеры пока репетируют без костюмов и декораций. Над костюмами и декорациями работает художник Диана Допуа. По словам режиссера, костюмы очень красочны, чтобы детям было интересно смотреть. Декорации же будут минималистическими.

"Мы решили, что не будем захламлять сцену декорациями. Их будет немного", — поясняет Шамба.

Премьера спектакля "Пастух и кот" состоится 14 ноября в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Можно сказать, что у спектакля "второе пришествие" на эту сцену. Впервые «Пастух и кот» ставили в 2002 году.