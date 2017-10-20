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Рита Трапш

Рита Трапш: в Абхазии наблюдается спад рождаемости

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Запрет абортов в Абхазии (18)
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Заведующая первым родильным отделением Республиканской больницы Рита Трапш уверена, что Закон "О здравоохранении" требует доработки.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии наблюдается спад рождаемости, сказала корреспонденту Sputnik заведующая первым родильным отделением Республиканской больницы Рита Трапш.

"Начиная с 2000 года, таких низких показателей рождаемости не было. Закон, принятый Парламентом о запрете проведения абортов, был направлен на увеличение рождаемости, но, к сожалению, этого не произошло. Закон ничего не принес, кроме того, что привел к двум материнским смертям в 2016 году", — добавила она.

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С чем конкретно связан спад рождаемости в Абхазии, врач затруднилась сказать, отметив, что часть беременных женщин уезжают в Россию на роды, так как двойное гражданство дает право на оформление материнского капитала. 

"Я много раз говорила, что нужно учитывать медицинские показания, и при необходимости прерывать беременность. Совсем недавно к нам поступила женщина, которая хотела прервать беременность из-за высокого давления, но нам пришлось ей отказать. Когда ее состояние стало тяжелейшим, все же нам пришлось прервать беременность, так как это угрожало ее жизни", — отметила Трапш.

Парламенту необходимо пересмотреть поправку к закону "О здравоохранении" о запрете на проведение абортов с учетом состояния здоровья матери, считает она.

"У меня уже 35 лет стажа акушера-гинеколога, я считаю, что нужно внести поправки, разрешающие прерывание беременности по медицинским показаниям, которые опасны для жизни", — подчеркнула  Трапш.

За девять месяцев 2017 года в Абхазии родилось менее 1500 детей, когда за тот же период 2016 года этот показатель был более двух тысяч детей.

Поправка к закону "О здравоохранении" была принята Парламентом Абхазии в январе 2016 года. В феврале 2016 года его подписал президент. Сороковая статья закона запрещает искусственное  прерывание беременности, называется она "Поощрение материнства". Пункт пятый этой статьи гласит: "Государство признает право на жизнь нерожденного ребенка с момента зачатия и запрещает искусственное прерывание беременности". В документе есть только одна оговорка: аборт возможен только в случае гибели плода.

Темы:
Запрет абортов в Абхазии (18)

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