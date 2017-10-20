18:34 20 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День третий

Егора Дружинина застали с абхазским флагом на ВФМС в Сочи

© Sputnik. Григорий Сысоев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (34)
544100

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 тысяч участников из 180 стран мира, проходит в Сочи.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Егор Дружинин сфотографировался с абхазским флагом на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

На фотографии российский хореограф стоит с абхазским танцором Саидом Хагба, в руках известный хореограф держит абхазский флаг.

Фотографию с Дружининым опубликовал в Instagram один из абхазских делегатов на фестивале Датка Цужба. 

Солист ансамбля Шаратын Саид Хагба c актером Егором Дружининым
Солист ансамбля "Шаратын" Саид Хагба c актером Егором Дружининым

"Коротко о фестивале в лицах. Рады были", — лаконично прокомментировал он.

Егор Дружинин – знаменитый хореограф, режиссер театральных постановок и член жюри шоу "Ты супер! Танцы", в котором участвуют юные танцоры из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (34)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кратерное озеро вулкана Малый Семячек на Камчатке
В путешествие: 25 удивительных мест России
Остановите!: какие варианты борьбы с вредителями прозвучали в Общественной палате
"Остановите!": какие варианты борьбы с вредителями прозвучали в Общественной палате
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia