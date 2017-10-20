Егора Дружинина застали с абхазским флагом на ВФМС в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 тысяч участников из 180 стран мира, проходит в Сочи.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Егор Дружинин сфотографировался с абхазским флагом на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

На фотографии российский хореограф стоит с абхазским танцором Саидом Хагба, в руках известный хореограф держит абхазский флаг.

Фотографию с Дружининым опубликовал в Instagram один из абхазских делегатов на фестивале Датка Цужба. Солист ансамбля "Шаратын" Саид Хагба c актером Егором Дружининым

"Коротко о фестивале в лицах. Рады были", — лаконично прокомментировал он.

Егор Дружинин – знаменитый хореограф, режиссер театральных постановок и член жюри шоу "Ты супер! Танцы", в котором участвуют юные танцоры из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба.