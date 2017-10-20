Егора Дружинина застали с абхазским флагом на ВФМС в Сочи

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Егор Дружинин сфотографировался с абхазским флагом на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
На фотографии российский хореограф стоит с абхазским танцором Саидом Хагба, в руках известный хореограф держит абхазский флаг.
Фотографию с Дружининым опубликовал в Instagram один из абхазских делегатов на фестивале Датка Цужба.
"Коротко о фестивале в лицах. Рады были", — лаконично прокомментировал он.
Егор Дружинин – знаменитый хореограф, режиссер театральных постановок и член жюри шоу "Ты супер! Танцы", в котором участвуют юные танцоры из Абхазии Милена Тачулия и Леон Капба.