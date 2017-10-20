Клопы достали: борьбой с вредителями озаботилась Общественная палата

Проблемам в сфере сельского хозяйства было посвящено 20 октября расширенное заседание в Общественной палате Абхазии, на него пригласили представителей Министерства сельского хозяйства республики, карантинной службы и экологов.

Sputnik, Амра Амичба.

Собирать клопов по осени

Механизированные отряды защиты растений предложил создать в республике член Общественной палаты Даниил Убирия.

"Должен быть создан государственный орган с отрядами защиты растений, как это было в советское время. Вернуться к хорошо забытому, но с новой современной техникой и возможностями", — сказал Убирия.

По словам члена Общественной палаты Абессалома Кварчия, обсуждаемая сумма в 672 миллиона рублей, которая необходима на борьбу с мраморными клопами в республиканском масштабе, экономически не целесообразна.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Президент Абхазии поручил создать комиссию по борьбе с мраморным клопом

"Смысла экономического нет. Стоимость производимой в республике всей сельскохозяйственной продукции не оправдает озвученных расходов на лечение. Лучше на эту сумму покупать всю продукцию и завозить в республику извне, — сказал Кварчия. — Больше всего страдают жители сел республики, которые имеют подсобные хозяйства и живут этим. Уже три года как вредитель появился, если бы вовремя обратили внимание на проблему, таких последствий не было бы. В свое время американская бабочка уничтожила плантации ореха, хорошо, что они восстанавливаются. Потом появилась огневка, затем мраморный клоп, еще и пальмовый долгоносик".

Кварчия предложил "покупать" клопов у населения, тогда все более рьяно возьмутся за борьбу с вредителем. За этим последовала ироничная реплика секретаря Общественной палаты Нателлы Акаба, что возможно в Абхазии тогда появятся фермы по разведению мраморного клопа.

Ситуация с распространением мраморного клопа на территории Абхазии носит чрезвычайный характер, заявили члены Общественной палаты, и подобна стихийному бедствию.

Механизированный способ борьбы с мраморными клопами начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия назвал единственно действенным на сегодняшний день, так как обработку пестицидами следует проводить в апреле в инкубационный период вредителя.

"Остается только механически их собирать. Или, так как они ищут тепло и прячутся на зимовку, положить какие-то старые ненужные вещи, когда они соберутся в них, вынести и сжечь", — сказал Джинджуа.

Помочь себе и государству

Заместитель министра сельского хозяйства Владимир Дауров рассказал, что предпринимается на государственном уровне для борьбы с клопами, которые, кстати, в республике начали распространяться еще в 2015 году.

По его словам, в районные сельхозуправления отправляются для раздачи населению необходимые ядохимикаты, ручные опрыскиватели, защитные формы, маски, очки, комбинезоны, задействуется авиация. Всего было израсходовано около 25 миллионов рублей, из которых 12, 5 миллионов – это расходы международных организаций.

"И сегодня продолжается работа, должна состояться встреча по вопросам приобретения пестицидов. В этом году урожаи кукурузы, хурмы, ореха, инжира были уничтожены. Попытаемся спасти хотя бы цитрусовые. Экспортируемые орех и цитрусовые – то, что приносит доход населению. Более 70 процентов ореха в этом году уничтожено мраморным клопом", — привел удручающую статистику заместитель министра сельского хозяйства.

На заседании специалисты отметили, чтобы борьба с мраморным клопом была эффективной, она должна быть единовременной, то есть если кто-то обработал химикатами свой приусадебный участок, а его сосед нет – результата никакого не будет.

"Очень важно не пропустить первую обработку в конце апреля. В этом деле мы полагаемся на помощь населения. Очень важно донести эту информацию до населения. Каждый должен внести свою лепту, — отметил начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия. – Государство само не справится. Есть уполномоченные учреждения, но людей столько нет, чтобы обработать всю необходимую территорию, а это 98 тысяч гектаров земли".

Джинджия сообщил, что существует около 300 видов культурных растений, которым наносит вред мраморный клоп.

Проникновение семи новых вредителей

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава заметил, что распространение мраморного клопа в Абхазии – часть мировой тенденции.

"В связи с глобализацией, перемещение транспортных коммуникаций ускоряется, поэтому подобное происходит в различных регионах мира. Возможно, попали с перевозимыми товарами", — сказал он.

По информации Читанава, мраморный клоп начал распространятся в 1998 году в США, затем он попал в Европу, постепенно мигрировал и до Абхазии, а эффективного метода борьбы с мраморным клопом в современном мире пока не существует.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Аграрии Гулрыпша обработали цитрусовые плантации от мраморного клопа

"Как за границей борются с клопом? За 19 лет сельскому хозяйству Америки нанесен ущерб в 33 миллиарда долларов, в сорока штатах распространен этот вредитель. В четырех штатах наиболее развитых сельскохозяйственных регионов из бюджета выделяется два миллиарда долларов. Но эффективности нет. В Европе, в частности в Италии, сельскохозяйственные плантации покрывают москитной сеткой", — привел зарубежный опыт Савелий Читанава.

Главный эколог против химической обработки территории Абхазии, так как это нанесет ущерб живой природе Абхазии.

"Да, химическая обработка — наиболее простой способ, но она чревата последствиями. Мы можем получить и отрицательный результат по воздействию на окружающую среду химикатов, мы можем загубить пчелопасеку. Об уникальности пчелы-абхазянки здесь говорить не приходится", —подчеркнул он.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава сообщил, что проникновение новых вредителей в Абхазию в последнее время возросло.

"Страны, объединяющие Евросоюз, ежегодно издают бюллетени в виде списка о распространении различных инвайдеров, новых вредителей на территории Европы. Из этого списка на территории сочинского региона встречаются 20 видов, из них 7 вредителей уже проникли в Абхазию. Говорить о том, что оставшиеся 13 видов к нам не проникнут, не можем. Самшитовая огневка уже здесь, мраморный клоп, пальмовый долгоносик, три вида вредителей обнаружено на эвкалипте, и один вредитель обнаружен на мимозе – это виды, которые ранее не были замечены в Абхазии", — поделился наблюдениями Читанава.

Мраморный клоп впервые появился в Абхазии в 2014 году. Он еще не вжился в абхазскую экосистему, и на него еще не сформировался набор хищников и паразитов, которые в естественных условиях снижали бы его численность.