Участница ВФМС от Абхазии: наша молодежь должна чаще выезжать на форумы

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший более 25 тысяч участников из 180 стран, завершится в Сочи 22 октября.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская молодежь должна чаще принимать участие в молодежных форумах, сказала в интервью Sputnik участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Мирабела Чанач.

О пользе участия в молодежных фестивалях шла речь на состоявшейся встрече с президентом Абхазии Раулем Хаджимба.

"Мы просили, чтобы абхазская делегация могла чаще выезжать на другие молодежные форумы и показывать себя", — сказала участница ВФМС.

Помимо абхазской делегации, во встрече приняли участие делегации из Южной Осетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Италии.

© Sputnik. Анжелика Бения Президент Абхазии встретился с участниками ВФМС в Сочи

"Было очень много людей, заинтересованных в связях с нашей страной. Представительница Италии очень сильно извинялась за то, что ее страна до сих пор не признала нас", — подчеркнула Чанач.

По ее словам, в ходе встречи молодежь просила организовывать международные культурные лагеря в дальнейшем, для того чтобы молодежь разных стран лучше узнавала друг друга.

Абхазская делегация принимает участие во всех мероприятиях, проводимых на фестивале, в основном в популярных лекциях, сказала Мирабела Чанач.

"Здесь очень большое количество площадок, проводят лекции, такие известные люди, как Фредерик Бегбедер, автор романа "Любовь живет три года", также приезжал Ник Вуйчич. Мы стояли два с половиной часа в очереди, чтобы посмотреть на этого великолепного человека. Это австралийский писатель, у которого нет рук и ног, он известен своими лекциями по мотивации к жизни", — отметила Чанач.

Чанач отметила, что Ник Вуйчич рассказывал молодежи, как нужно мотивировать себя к жизни, с чего нужно начинать.

"Наша молодежь очень активно реагировала на лекцию", — призналась Чанач.

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал в Сочи более 20 тысяч человек из 180 стран мира. Абхазию на форуме представляют более 50 делегатов.