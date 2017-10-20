Пипия: Абхазо-российский деловой форум – главное событие года

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазо-российский деловой форум – главное событие года, а его итоги в 2017 году должны стать прорывом в отношениях двух стран, считает председатель Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

"Я считаю, что Абхазо-российский деловой форум – это главное событие года. Восьмой форум, на мой взгляд, должен стать прорывом в экономической сфере между Абхазией и Россией", — заявил Пипия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гагулия о деловом форуме в Абхазии: возможность диалога с элитами России

Самой важной частью форума Вахтанг Пипия назвал особое внимание к работе по развитию малого и среднего бизнеса, сотрудничество в этой сфере. В этом плане, добавил он, деловой форум 2016 года показал, что для выполнения этой задачи есть возможности и огромный потенциал.

"В прошлом году были подписаны договоры, и я надеюсь, что на этой площадке будет то же самое. Я также надеюсь, что наше взаимодействие не ограничится однодневным форматом форума, а будет продолжено", — подчеркнул Пипия.

Председатель Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации выразил желание начать сотрудничество со всеми регионами России и странами ЕврАзЭС, используя возможности республики.

VIII Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме 27 октября 2017 года. Как сообщил заместитель министра экономики Абхазии, в ежегодном форуме примут участи около 350 человек, которым будет предоставлена возможность стать участниками круглых столов по актуальным темам.