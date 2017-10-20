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20 октября 1992 года: российские военные расстреляны грузинскими гвардейцами

© Фото: Архив
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (67)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из сообщения пресс-центра Министерства обороны Российской Федерации в городе Гудаута 20 октября 1992 года: в ночь на 20 октября на военнослужащих 901 отдельного парашютно-десантного батальона, несших службу по охране российского военного объекта (военного санатория в городе Сухум), было совершено нападение группой грузинских гвардейцев. Патрульные младший сержант Игорь Кеттель и рядовой Игорь Халахин были захвачены на контрольно-пропускном пункте военного санатория, обезоружены, избиты, а затем вывезены на автомобиле за город в район населенного пункта Агудзера и расстреляны из автоматов». 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (67)



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