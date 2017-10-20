Вред или польза: насколько безопасны ядохимикаты против вредителей

Сария Кварацхелия, Sputnik.

Для борьбы с вредителями в Госслужбе по защите растений предлагают использовать такие ядохимикаты, как "Каратэ Зеон", "Бифентрин Талстар" и "Фьюри".

"Пока нет специальных препаратов для борьбы с мраморным клопом. Мы используем "Каратэ Зеон", "Бифентрин Талстар" и "Фьюри" в сельскохозяйственных угодьях", — сказал начальник службы Владимир Герия.

Обычно, по словам Герия, эти препараты использует в дозах 3-4 мл на 10 литров воды. В течение 2-3 часов людям и животным не рекомендуется находиться на месте обработки.

"Хоть препарат и не наносит особого вреда человеку, но все же это ядохимикат. В первые 2-3 часа не рекомендуется людям и животным находиться на обработанном месте. Через часа два препарат совершенно безопасен", — утверждает он.

Как рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, препарат "Каратэ Зеон" — умеренное вещество третьего класса опасности для человека.

"При соблюдении концентраций рабочего раствора, а это 8 мл на 10 литров воды для обработки плодоносящих деревьев и 4 мл на 10 литров для обработки травянистой растительности, не опасен после смывания водой. Очень токсичен для пчел, рыб и слаботоксичен для птиц. Запрещен выпас скота на обработанных территориях в течение 3-4 недель. При попадании ядохимиката напрямую в корм или на обработанную им зелень при выпасе животных и птицы возможно отравление", — пояснила Скорик.

Препарат "Бифетрин Талстар" в отличие от "Каратэ Зеона" малотоксичен для человека, умеренно токсичен для птиц и токсичен для всех видов рыб и насекомых.

"При обработке сельскохозяйственных растений больше всего накапливается в капусте. Поэтому соблюдение концентрации 2 мл на 10 литров вполне достаточно для обработки от мраморного клопа", — уточнила санврач.

Ядохимикат "Фьюри" относится к третьему классу опасности. Он мало токсичен в правильно применяемых дозах — 2,5 мл на 10 литров воды, практически не накапливается в растениях.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Аграрии Гулрыпша обработали цитрусовые плантации от мраморного клопа

"Перед потреблением обработанные плоды, зелень рекомендуется обильно в течение 5-10 мин промыть водой. Токсичен для всех насекомых, в том числе пчел. Не рекомендуется применение в период цветения. На обработанных территориях запрещен выпас животных в течение 15-20 дней. При попадании в корм животных вызывает отравление. Не допускать попадания в водоемы, токсичен для рыб", — советует Скорик.

Применение перечисленных ядохимикатов в указанных дозах и концентрациях, по словам Скорик, не влияет на человека при соблюдении элементарных правил защиты кожи.

"При обработке сельскохозяйственных угодий этими ядохимикатами нужно надеть костюм, перчатки, головной убор, важно, чтобы средство не попало на слизистую оболочку. Для этого необходимы очки и маска", — говорит она.

Препараты также следует держать в недоступных для детей местах. Употребление ядохимиката внутрь может вызвать отравление со смертельным исходом, предостерегают специалисты.