Телеведущую Фатиму Кутелия сбила машина в Сухуме

СУХУМ, 20 окт – Sputnik, Амра Амичба. Журналиста Абхазского телевидения Фатиму Кутелия сбил автомобиль в центре Сухума.

Начальник ГАИ Родик Базба сообщил, что дорожно-транспортное происшествие совершил Айнар Цвижба 1990 года рождения.

"Цвижба, житель города Сухум, на автомашине Мицубиси Аиртрек примерно в 21:30 совершил автонаезд на пешехода, — сказал Sputnik начальник ГАИ Родик Базба. — Но пока оперативно-следственная группа занимается этим делом. Сейчас обвинять водителя или пешехода мы не можем, должны все просмотреть и составить соответствующие материалы. А потом уже следственная группа будет разбираться с этим делом".

По словам Базба, состояние Фатимы Кутелия стабильно тяжелое.

"Будем надеяться на лучшее", — сказал он.

Как объясняют сотрудники ГАИ, Кутелия переходила дорогу на пешеходном переходе через пересечение Проспекта Леона и Проспекта Аиааира.

"А там он уступил или нет, мы не можем сказать. Потому что мы должны все установить из объяснения водителя и пешехода. Но то, что совершен наезд — это ясно. К моменту приезда милиции водителя на месте ДТП не оказалось, так как он на другой машине доставил пострадавшую в больницу", — уточнил Родик Базба.

Фатима Кутелия руководит с 2001 года авторским проектом "Шьышь-нани" на Абхазской гостелерадиокомпании.