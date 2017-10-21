Врач: жизни телеведущей Фатимы Кутелия ничего не угрожает

Журналиста Абхазского телевидения Фатиму Кутелия сбил автомобиль в центре Сухума вечером в пятницу 20 октября.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Угрозы для жизни журналиста Абхазского телевидения Фатимы Кутелия, которую в пятницу вечером сбил автомобиль в Сухуме, нет, сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия нейрохирург Республиканской больницы Олег Отырба в субботу 21 октября.

"Кутелия вчера приняла дежурная бригада. Угрозы для жизни нет. У нее сотрясение головного мозга и множественные ушибы тела", — рассказал Отырба.

Врач добавил, что состояние пациентки ближе к удовлетворительному, и она получает необходимое лечение.

Журналиста Абхазского телевидения Фатиму Кутелия сбил автомобиль в центре Сухума вечером пятницы 20 октября.

Начальник ГАИ Родик Базба сообщил, что дорожно-транспортное происшествие совершил Айнар Цвижба 1990 года рождения, который на другом автомобиле доставил пострадавшую в больницу.

Как объясняют сотрудники ГАИ, Кутелия переходила дорогу по пешеходному переходу через пересечение Проспекта Леона и Проспекта Аиааира.

Фатима Кутелия руководит с 2001 года авторским проектом "Шьышь-нани" на Абхазской гостелерадиокомпании.