Александр Градский сделал предложение Альдоне Цкуа

В телевизионном музыкальном проекте "Голос", который в 2017 году стал шестым по счету, приняла участие певица из Абхазии Альдона Цкуа.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Музыкант и продюсер российской эстрады Александр Градский сделал предложение певице из Абхазии Альдоне Цкуа, пригласив ее в качестве солистки своего театра "Градский-холл", — рассказала на радио Sputnik Абхазия Альдона Цкуа в субботу 21 октября.

"После того, как Нагиев сказал, что я покидаю проект "Голос", Градский ответил, что "Альдона не уходит, а переходит". Он сделал мне сюрприз, пригласив меня в качестве солистки в свой театр "Градский-холл", — поделилась радостью певица, участница проекта "Голос" на Первом канале.

Цкуа подчеркнула, что для нее было важно не только участие в музыкальном проекте, но и продолжение творческой работы. Она призналась, что счастлива и, несмотря на то, что не прошла в следующий этап проекта, не испытывает чувства сожаления.

Певица из Абхазии призналась, что ей, наконец, удалось по-настоящему ощутить, что такое жизнь на сцене, а дуэтное выступление с Селимом Алахяровым на втором этапе проекта "Голос", Цкуа назвала гармоничным и магическим

"Это был настоящий альянс. Мы существовали с ним, как единый организм, словно какая-то магия. В этот момент для нас никого вокруг не было, и я наконец ощутила, что такое жизнь на сцене. Если во время первого своего выступления я очень волновалась и выложилась на 30-40%, то в этот раз я довольна выступлением в целом", — отметила Цкуа.

Певица подчеркнула, что на проекте "Голос" она получила колоссальный творческий опыт, а работа с самим Градским доставляла ей огромное удовольствие. Цкуа добавила, что за время пребывания в проекте, все члены команды Александра Градского успели подружиться и между ними совершенно не чувствовалось соперничество.

© Sputnik / Томас Тхайцук Альдона Цкуа: жду от "Голоса" многого

"У команды Градского даже есть свой чат. Мы переписываемся, общаемся. По выходным ездим отдыхать вместе. То есть, мы стали одной семьей. В команде замечательные отношения, и мы скоро планируем гастрольный тур", — сказала Цкуа.

Альдона Цкуа прошла слепые прослушивания музыкального проекта "Голос" 1 сентября 2017 года и выбрала своим наставником Александра Градского. Во втором туре она исполнила песню "Не исчезай" Таривердиева в дуэте с Селимом Алахяровым, которого Александр Градский оставил в проекте.

Всего в проекте "Голос 6" участвуют 54 исполнителя. Жюри конкурса состоит из четырех человек — Александра Градского, Димы Билана, Пелагеи и Леонида Агутина.