21 октября 1992 года: Ардзинба положительно оценил роль России после переговоров в Москве

Направление Эшера — Сухум: идет обстрел из всех видов оружия позиций Вооруженных сил Республики Абхазия. Противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил в городе Сухум. В спешном порядке с привлечением населения города ведутся работы по превращению естественных препятствий в заградительные рубежи. Линия фронта остается без изменений.
Направление Очамчыра — Ткуарчал: в районах партизанских действий в минувшие сутки отмечены отдельные столкновения с противником, носившие частный характер. Сведений о потерях нет.
В это же день пресс-служба Полномочного представителя Республики Абхазия в Российской Федерации сообщает: Сегодня, 21 октября, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ А. Козырева с Председателем Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба, прошедшая за закрытыми дверями.
Из источников, близких к Верховному Совету Республики Абхазия, стало известно, что на этой встрече обсуждались вопросы, связанные с поисками путей решения абхазо-грузинского конфликта. Было высказано мнение о необходимости урегулирования всех противоречий политическими методами и скорейшего прекращения кровопролития. Обе стороны внесли ряд конструктивных предложений.
В. Ардзинба положительно оценил роль России, которая всячески способствует скорейшему решению этой проблемы.