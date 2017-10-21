21 октября 1992 года: Ардзинба положительно оценил роль России после переговоров в Москве

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из сообщения оперативной сводки Министерства обороны республики Абхазия:

Направление Эшера — Сухум: идет обстрел из всех видов оружия позиций Вооруженных сил Республики Абхазия. Противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил в городе Сухум. В спешном порядке с привлечением населения города ведутся работы по превращению естественных препятствий в заградительные рубежи. Линия фронта остается без изменений.

Направление Очамчыра — Ткуарчал: в районах партизанских действий в минувшие сутки отмечены отдельные столкновения с противником, носившие частный характер. Сведений о потерях нет.

В это же день пресс-служба Полномочного представителя Республики Абхазия в Российской Федерации сообщает: Сегодня, 21 октября, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел РФ А. Козырева с Председателем Верховного Совета Республики Абхазия В. Ардзинба, прошедшая за закрытыми дверями.

Из источников, близких к Верховному Совету Республики Абхазия, стало известно, что на этой встрече обсуждались вопросы, связанные с поисками путей решения абхазо-грузинского конфликта. Было высказано мнение о необходимости урегулирования всех противоречий политическими методами и скорейшего прекращения кровопролития. Обе стороны внесли ряд конструктивных предложений.

В. Ардзинба положительно оценил роль России, которая всячески способствует скорейшему решению этой проблемы.