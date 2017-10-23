Соцработник о стереотипе в обществе: в изнасиловании виновна потерпевшая

В трех районах Абхазии с мая 2017 года работает Служба социальной поддержки детей и семей, открытая в рамках совместного проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Минтруда Абхазии.

Психолог Хамида Лакоя в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о работе Службы социальной поддержки детей и семей в Гудаутском районе за пять месяцев.

Sputnik, Амра Амичба.

Необходимая служба

С января 2017 года в республике началась реализация совместного проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Минтруда Абхазии и администраций Сухума, Галского и Гудаутского районов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лакоя: соцработа выявила безграмотность детей и домашнее насилие

Представители Сухумского офиса детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) провели трехмесячные тренинги по подготовке социальных работников для защиты уязвимых детей и семей. На основе открытого конкурса набрали первую группа соцработников из числа представителей смежных профессий — юристов, психологов, педагогов.

Психолог Хамида Лакоя с мая начала работать в программе по Гудаутскому району.

"Подсказываем, куда и как обращаться. Когда начали работать, столкнулись с тем, что люди не информированы. Многие по закону должны получать пособия, но не знают об этом", — заметила Лакоя.

Сигналы о помощи

Хамида Лакоя рассказала, что работа службы начинается с того момента, как сотрудники получают сигнал от государственных структур и частных лиц о том, что есть семья или ребенок, которые нуждается в поддержке.

"Дети подвергаются насилию или не ходят в школу, причины могут быть разные – семья многодетная или малоимущая. С мая получили 54 сигнала о семьях. Это достаточно большое количество. Из них открытых сигналов, то есть семьи, которыми мы занялись, у нас тридцать. Остальные семьи были перенаправлены, это семьи, которым нужна материальная помощь", — сказал она.

Социальный работник отметила, что проблемы насилия в семье в большей части появляются там, где один из родителей злоупотребляет алкоголем.

Амина Зантария Социальных работников для защиты уязвимых детей и семей готовят в Сухуме

"В некоторых семьях доходит до белой горячки. Сталкиваемся со всеми видами домашнего насилия. В основном стараемся оказывать психологическую помощь. Для оказания иной помощи нам нужна милиция, — подчеркнула Хамида Лакоя. — В Абхазии все друг друга знают и заявление написать им сложно. По факту оказалось, что мы в одиночку с этим справляемся. В милицию обращаемся, когда видим тяжелые случаи. Если даже есть заявление о том, что отец периодически поднимал руку на своих маленьких детей. К сожалению, когда нам нужна была помощь милиции, мы ее не получили. Оказалось, то они очень загружены, то заявление должно быть написано от руки матери. Сложностей было много".

Дети рассказывали, как пытались убежать от побоев, как прятались под кроватью.

"Это было печально. У службы, к сожалению, нет, как в других странах, убежища, где можно было бы переждать ситуацию женщинам или детям, если в доме есть неадекватный человек. Но сейчас немало разговоров ведется о создании убежища, особенно это актуально, когда сталкиваемся с насилием сексуального характера над детьми, даже взрослыми. Остаются в той же среде, где было насилие. У нас в обществе как, если изнасиловали, виновата потерпевшая, поэтому нужно нам убежище. Даже уполномоченные должностные лица сообщают о фактах изнасилования неформально. Мы можем и уже оказываем психологическую помощь. За пять месяцев было 2-3 случая", — сказала Хамида Лакоя.

Пустить за порог

В числе главных проблем, с которым столкнулись социальные работники, Лакоя назвала и проблему образования.

"В рамках нашей работы мы охватили 110 детей. Из них 15 детей в возрасте 14-15 лет не посещают школу без причины. Перестали они ходить в школу в 3-4 классе, кое-кто и вовсе не ходил в школу. Они просто выпали из системы образования. Начали выяснять причины, они у всех разные – кто-то по болезни, но большинство без видимых причин. Мы смогли отправить в школу только одного ребенка», — констатировала соцработник.

Хамида Лакоя привела в качестве положительного решения проблемы пример с самым тяжелым, по ее словам, случаем, с которым пришлось столкнуться.

"Как вы понимаете, у нас все конфиденциально, все говорить не буду. Это семья, которая нас изначально не приняла. За порог не пустили нас. Семья многодетная, малоимущая. Никто из детей не обучался. Свидетельства о рождении ни у кого не было. В семье два инвалида. В больницу никогда, ни по какому поводу никто не обращался. А живут они в таких условиях, что видно, что дети болеют, кто-то кашляет, кто-то красный ходит с аллергической реакцией, потому что в доме очень грязно. Свидетельства помогли оформить инспекторы, на данный момент двое детей состоят на учете у инспекторов по делам несовершеннолетних. Сейчас нас пускают в дом, что самое интересное, недавно дети заболели гриппом, и мать отвезла их в больницу, купила лекарства и занимается их здоровьем. Впервые в жизни обратилась мать в больницу. И в доме тоже, кстати, стало чище. Условия стали лучше. Отец работает и вместе с пособиями, которые мы им помогли оформить, получают около 30 тысяч в месяц", — рассказала Лакоя.

В трех районах Абхазии с мая 2017 года работает Служба социальной поддержки детей и семей, открытая в рамках совместного проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Минтруда Абхазии.