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Школьные столовые

Есть или не есть: чем питаются абхазские школьники

© Sputnik. Сария Кварацхелия
В Абхазии
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В октябре 2016 года Министерство образования Абхазии издало приказ "Об организации питания обучающихся", в котором был утвержден перечень продуктов, запрещенных и рекомендованных для реализации в общеобразовательных учреждениях. Корреспондент Sputnik проверила, как в школьных столовых и буфетах выполняется этот приказ.

Сария Кварацхелия, Sputnik 

В Сухуме 14 школ. Из них лишь в восьми есть столовые, в остальных же только буфеты, где продают выпечку, соки, шоколадные батончики. Ученики там не имеют возможности питаться правильно. В октябре прошлого года  был издан приказ Министерства образования "Об организации питания обучающихся". 

Обед
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Чтобы выяснить, как изменилась ситуация с момента издания приказа, мы попросили замминистра образования Дмитрия Гварамия прокомментировать ситуацию. Он нам порекомендовал самим проверить, как организовано питание учеников. 

Получив министерское напутствие, мы в первую очередь отправились в Сухумскую школу №10, где есть одновременно и столовая, и буфет. В школьной столовой есть самое необходимое – горячее питание. Повара предлагают достаточно большой ассортимент: котлеты с гарниром, голубцы, борщ, супы, плов и многое другое. В среднем, в столовой можно поесть за 70 рублей.  

Во время нашего визита в столовой было немноголюдно — шли уроки. 

По словам родительницы Аиды, ее сын каждый день питается в школьной столовой.

"Это, во-первых, полезно, так как я считаю, что супчик или же котлета с гарниром лучше, чем чипсы и сосиски в тесте", — считает она. 

Не рекомендуется

Однако здесь также можно встретить булочки и сосиску в тесте. Вся выпечка, соки и шоколадные батончики, перед которыми устоит редкий ребенок, продаются в помещении столовой, в буфете. Всю выпечку производят здесь же. Мимо нас с целым подносом булочек проносится буфетчица. 

Булочки, слоеные хачапуры и сосиска в тесте пользуются здесь популярностью.

Заместитель министра образования Дмитрий Гварамия.
© Sputnik.
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"Ну, мне больше нравится покупать слоеные хачапуры. Мне нравится, как их здесь готовят. А супы и котлеты я не покупаю здесь", — признается семиклассница Амина. 

Как рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик, булочки и сосиска в тесте не рекомендуются детям. 

"В школах, в первую очередь, должно быть горячее питание. Должна быть большая  перемена, во время которой должно быть организовано горячее питание. Ребенок должен есть и кашки, и супы, и другие блюда. Естественно никаких сникерсов, никаких хот-догов, никаких запеченных сосисок в тесте", — поясняет санврач. 

Но, несмотря на все рекомендации врачей, не во всех школах соблюдаются правила. Например, в Сухумской школе № 1 нет столовой – только буфет. У входа в буфет встречаем родительницу Асиду, которая ждет своего сына. 

По словам Асиды, школьное питание – больная тема для нее уже на протяжении нескольких лет.

"Сегодня у нас есть возможность смотреть, как организовано школьное питание в развитых странах. Там дети получают все необходимые витамины. Наши же питаются только тем фастфудом, который они могут купить в буфете. В школе должно быть горячее питание, но здесь этого нет", — жалуется она. 

Асида считает, что в республике должны не только организовать полноценное питание в школах, но и вести просветительскую работу.

Школьные столовые
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Школьные столовые

"На мой взгляд, если бы было организованное школьное питание, то таких проблем не было бы. Директора должны быть заинтересованы в том, чтобы дети питались правильно. Если бы проводили специальные уроки, на которых ученикам рассказывали бы, как нужно питаться, почему нужно есть горячие супы, почему нужно употреблять фрукты и овощи, то дети понимали бы, насколько важно покупать не шоколадные батончики, а именно фрукты", — уверена она. 

В школьном буфете никогда не бывает ни яблок, ни бананов, которые дети могли бы покупать вместо калорийного "перекуса". 

Нормального питания нет, но выход есть

По словам самих школьников, если бы в буфете было горячее питание, то они не покупали бы хот-доги или сосиску в тесте. 

"Я бы покупала супчики, котлеты с пюре. Но у нас в буфете такого нет. Поэтому мы каждый день покупаем хот-доги, пиццу или слоеные хачапуры. Конечно, мы понимаем, что это неправильное питание, но что поделать. Это лучше, чем голодать. Другого выхода у нас нет", — отвечает сознательная школьница Элана. 

По мнению главного санитарного врача Абхазии, чтобы решить проблему питания школьников, нужна правильная организация.

Солепромысел. Архивное фото
© Sputnik. Тарас Литвиненко
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"Проблема в том, что нет правильной организации школьного питания, — говорит Скорик. – Когда у ребенка стоит выбор между яблоком и "сникерсом", то естественно, он потянется за "сникерсом". Нужно сделать так, чтобы у ребенка не было такого выбора. Выбор должен состоять исключительно из полезных продуктов".

По словам Людмилы Скорик, сейчас проблема с организацией школьного питания сдвинулась с мертвой точки.

"Поставлен вопрос об организации комбината школьного питания. Будем постепенно проводить работу с детьми, с их родителями, будем объяснять им преимущества горячего питания", — говорит она. 

Как рассказала санврач, такую работу планируют начать с сухумской школы № 3. 




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