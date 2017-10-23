Театр онлайн: Абхазский драматический запустил официальный сайт

СУХУМ, 23 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. У Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба появился свой официальный сайт в сети интернет, рассказал Sputnik директор театра Адгур Джения.

"На сайте можно узнать информацию о текущих спектаклях, найти биографии и фото артистов, богатую историю театра и его актеров, окунуться в прошлое, пролистав старые афиши и посмотрев фотографии постановок многолетней давности, а также можно следить за новостями театра", — пояснил он.

Как рассказал Джения, некоторые разделы сайта будут расширяться и дополняться, в ближайшее время заработают абхазская и английская языковые версии. Также планируется предложить пользователям на сайте онлайн продажу билетов.

Первую передвижную труппу Абхазского театра организовал в 1921 году основоположник абхазской литературы Дмитрий Гулиа. В 1931 году был создан Абхазский драматический театр.