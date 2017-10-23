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Кража деталей лифтов на Новом Районе

Медная жила: охотники за цветметом разоряют лифты в Сухуме

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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О том, чем возмущены жители Нового района Сухума и почему им приходится подниматься в свои квартиры пешком, а самое главное, кто в этом виноват, читайте в материале Бадрака Авидзба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Охотники поживиться цветными металлами  орудуют в Новом районе Сухума. Неизвестные похищают медные детали лифтов, чем выводят подъемники из строя.

Ценный металл 

Старый лифт в доме №17 по улице Аргун в Новом районе Сухума периодически выходил из строя, многие жители знали, что для того чтобы он снова заработал, нужно подняться в моторный отсек на девятом этаже и нажать заветную кнопку, которая периодически "вырубает" подъемник.

Но утром 22 октября привычная манипуляция не помогла. Жительница дома Илона Рухадзе, поднявшись в отсек, с удивлением обнаружила, что какие-то детали лифта вовсе пропали.

Ремонт лифтов в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Все попытки  включить рубильник успеха не принесли. В шахте царило безмолвие.

"Потом мой муж обнаружил внизу в общем рубильнике-стабилизаторе, что отключен рубильник, именно лифтовой, чтобы ток не поступал в моторное отделение нашего лифта", — подчеркнула Рухадзе.

В доме всего два подъезда, преступники, обесточив устройство, ухитрились снять содержащие медь детали сразу с двух лифтов.

"Когда наш сосед поднялся в моторный отсек, увидел, что нет тормозной катушки. Первые догадки были, что его украли из-за меди, наши мысли подтвердились, когда приехали лифтеры, оказалось, что это был не первый случай", — сказала она.

Илона живет со своей семьей на седьмом этаже девятиэтажного дома, и отсутствие лифта — большая проблема для жителей. 

Кража деталей лифтов на Новом Районе
© Sputnik. Балрак Авидзба
Кража деталей лифтов на Новом Районе

Заира Лагвилава, жительница дома №10 по улице Василия Лакоба в том же Новом районе, обитает на самом верхнем — девятом этаже.

"Вы видите, что я уже не молода и передвигаюсь с помощью трости. Ночью кто-то пришел и разворошил наш лифт. Без него нам очень тяжело, спуститься мы, конечно, сможем, но подниматься мне очень непросто, а в нашем подъезде живет 18 семей", — возмущается она. 

15 лифтов за три дня 

Сообщения о расхищениях в лифтах начали поступать 20 октября. Злоумышленники работают "по-стахановски", и уже около 15 механизмов выведены из строя, говорит директор "Абхазлифта" Тимур Чкотуа.

"Жители обратились к нам. Когда наши специалисты приехали, увидели, что на лифте нет контакторов, катушки. Это те вещи, которые можно снять и сдать на медь", — поясняет он умысел похитителей.

"Абхазлифт" обратился в администрацию столицы, после чего этим делом стала заниматься милиция.

Тимур Чкотуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Запчасти на один лифт стоят около30-40 тысяч рублей, надо сказать, что они дефицитные", — сетует директор "Абхазлифта".

Кражи происходят только в тех домах, где установлены старые лифты, делится наблюдениями  Чкотуа.

"Заходят в старые лифты, так как туда легче проникнуть. Перед тем как снять медные детали, похитители отключают рубильник, после чего им не представляет труда открутить детали", — перечисляет этапы "процесса" он.

Кражи происходят в тех лифтах, где сервисные отсеки либо вовсе не имеют дверей, либо они просто не закрыты, сказал глава "Абхазлифта".

"У нас нет возможности для того, чтобы сразу заменить весь парк. Идет частичная замена, меняем в год по 40-50 лифтов. Там, где мы ставим новый лифт, делаем ремонт, ставим дверь", — подчеркнул Чкотуа.

По его словам, есть дома, в которых жители сами ставят двери и делают замки к лифтам. 

Кража деталей лифтов на Новом Районе
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Кража деталей лифтов на Новом Районе

"Если жители смогут установить двери там, где мы не успеваем, мы были бы им благодарны", — признался Чкотуа.

В пресс-службе МВД Абхазии сообщили, что первый отдел Управления внутренних дел по Сухуму с 23 октября начал проводить проверку по поступившему устному заявлению о хищении деталей лифтов от граждан, проживающих в Новом районе. 

Куда уходит медь

Скорее всего, охотники за цветметом нашли канал сбыта своей добычи. Но сдать легально цветной металл в Абхазии не такая уж простая задача.

Замена лифтового оборудования в жилом доме
© Sputnik. Александр Кряжев
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Директор госкомпании "Абхазвторресурсы" Руслан Пантия пояснил, что компания  уже на протяжении долгого времени не принимает цветные металлы.

"У нас нет пунктов приема металлов, у нас есть заготовитель, который привозит к нам на базу только черный металл", — утверждает Пантия.

Он предположил, что кража медных деталей сухумских лифтов  может быть связана исключительно с контрабандой цветмета из республики.




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