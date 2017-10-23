Неустойчивую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики Абхазии

Первая половина недели пройдет без осадков, в четверг и в пятницу ожидается облачная погода, временами ливневый дождь с грозой, сообщают синоптики Абхазии.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. С 23 по 25 октября территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплых масс воздуха, во второй половине недели погода ухудшится, сообщает Отдел Гидрометеорологии госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

С пятницу по субботу осадки не ожидаются. Прогнозируется переменная облачность. В воскресенье погода ухудшится, отмечают синоптики.

Атмосферное давление ниже нормы, будет повышаться.

Ветер слабый с порывами от трех до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +20 до+25°С.

Температура морской воды +18°С.

Волнение на море от умеренного до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-90%.