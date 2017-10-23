Неустойчивую погоду на этой неделе прогнозируют синоптики Абхазии

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. С 23 по 25 октября территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплых масс воздуха, во второй половине недели погода ухудшится, сообщает Отдел Гидрометеорологии госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.
С пятницу по субботу осадки не ожидаются. Прогнозируется переменная облачность. В воскресенье погода ухудшится, отмечают синоптики.
Атмосферное давление ниже нормы, будет повышаться.
Ветер слабый с порывами от трех до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +20 до+25°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение на море от умеренного до значительного.
Относительная влажность воздуха 60-90%.