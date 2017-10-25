Состояние подростка, сбитого машиной в Сухуме, улучшилось

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе в центре столицы Абхазии во вторник 24 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Состояние здоровья школьника, которого сбил автомобиль в центре Сухума, улучшилось, сообщил корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главного врача Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

"Конечно, состояние пока тяжелое, но опасности для жизни ребенка уже нет. У него перелом бедра, черепно-мозговая травма, но состояние мальчика стабильное, поэтому должно быть все хорошо", — сказал Гургулия.

© Sputnik. Томас Тхайцук Автомобиль сбил школьника в центре Сухума

Четырнадцатилетний школьник был сбит автомобилем на пешеходном переходе в центре столицы на пересечении улиц Ардзинба и Аидгылара во вторник 24 октября.

Автомобиль направлялся в сторону центрального рынка. Пострадавший учится во второй сухумской школе.

Ранее, в пятницу 20 октября, журналиста Абхазского телевидения Фатиму Кутелия сбил автомобиль на перекрестке в центре Сухума.

Как объяснили сотрудники ГАИ, телеведущая переходила дорогу по пешеходному переходу через пересечение проспектов Леона и Аиааира.