Скоро "Восьмой": как развивался Абхазо-российский деловой форум

Восьмой по счету Абхазо-российский деловой форум пройдет в Сухуме 27 октября 2017 года. В преддверии этого события корреспондент Sputnik Бадри Есиава подготовил ретроспективу и попытался выяснить, чем был примечателен каждый из предыдущих форумов.

Sputnik, Бадри Есиава.

I

Первый Абхазо-российский деловой форум состоялся 9 октября 2009 года спустя год после международного признания Абхазии Россией. Провел его действовавший тогда в стране "Фонд развития Института евразийских исследований" при поддержке правительства Абхазии.

Одним из организаторов этого форума был Сократ Джинджолия, который в те годы возглавлял абхазский филиал этого фонда. Он рассказал, что главной целью первого Абхазо-российского форума было обсуждение вопросов экономического развития Абхазии, содействия формированию в республике благоприятного инвестиционного климата и укрепления межгосударственного сотрудничества.

© Фото: предоставлено Владимиром Лепехиным Армянский опыт для Абхазии: какой прок от деловых форумов

Участие в нем приняли руководители Абхазии, эксперты, представители органов власти, бизнес сообщества, СМИ.

"На заседаниях круглых столов в рамках форума были обсуждены состояние и перспективы экономического сотрудничества России и Абхазии, особое внимание было уделено туристическому сектору. Также состоялся обмен мнениями об организации сельского хозяйства и экспорта", — вспомнил Джинджолия.

Тогда, добавил Джинджолия, представители двух стран обсудили вопросы добычи в Абхазии инертных материалов, которые могли бы использоваться для олимпийской стройки в Сочи, что в итоге и было реализовано.

Одним из основных событий первого форума стало подписание Соглашения между Минэкономразвития России и Минэкономики Абхазии о взаимном учреждении торговых представительств. Вскоре они были открыты в странах.

"Ростуризм и Госкомитет Абхазии по курортам и туризму подписали программу "соответственности действий", которая ежегодно обновляется и дает положительные результаты. Соглашение по программе партнерства в развитии качества экономического образования в Абхазии подписали АГУ и Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов", — рассказал Сократ Джинджолия.

Он подчеркнул, что в 2009 году протокол о намерениях в области почтовой связи подписали Почта России и Почта Абхазии.

В итоговом заявлении форума было сказано, что при защищенности от внешних угроз военно-политическим соглашением Абхазии с РФ, республика имеет хорошую возможность сосредоточить основные усилия на вопросах мирного строительства, дальнейшем совершенствовании государственного управления, диалоге между обществом и властью, обеспечении эффективного развития экономики и повышении качества жизни населения.

II

В октябре 2010 года Абхазо-российский деловой форум прошел в Сухуме во второй раз и посвящен он был теме устойчивого экономического роста и расширению межрегионального сотрудничества с Россией.

Участниками форума стали уже более 500 представителей Абхазии и России — политики, предприниматели, эксперты и журналисты. Из России в республику приехали губернаторы, руководители ключевых министерств и ведомств, банкиры, крупные промышленники, общественники, представители Российско-Абхазского делового совета. Возглавлял российскую делегацию руководитель Администрации президента России Сергей Нарышкин.

Нарышкин в своем выступлении на форуме обозначил ключевые направления двустороннего взаимодействия в сфере подготовки кадров для реконструкции железной дороги, восстановления сухумского аэропорта, открытия авиасообщения между Абхазией и российскими городами.

Президент Абхазии Сергей Багапш, приветствуя участников форума, отметил важность привлечения частных инвестиций для будущего республики.

Результатом II Абхазо-российского делового форума стали соглашения "О сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах", "Об условиях организации прямого международного железного сообщения" и "О сотрудничестве в области морского транспорта". Премьер-министр Абхазии Сергей Шамба и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заключили соглашение "О торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве".

Второй Абхазо-Российский деловой форум

III

Третий Абхазо-российский деловой форум начался с приветственного письма в адрес его участников от президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. В нем он, в частности, отметил, что форум, проводимый в Абхазии уже третий раз, стал площадкой для прямого диалога политиков и экономистов, экспертов и предпринимателей обеих стран.

В рамках форума 2011 года открылась выставка, на которой были представлены образцы продукции предприятий России и Абхазии.

Особое внимание на форуме было уделено вопросам функционирования сельскохозяйственной и туристической отраслей, системы образования, транспортной, энергетической и инфраструктурной сфер.

"Торгово-промышленным палатам двух стран особое внимание уделить поиску путей и совершенствованию механизмов повышения активности малого и среднего бизнеса в развитии сотрудничества двух стран. Поддерживать и развивать устойчивые формы партнерства между субъектами Российской Федерации и Абхазией", — говорилось в итоговом заявлении участников форума от 18 ноября 2011 года.

В нем так же было предписано расширить практику углубления связей с регионами России, в том числе на уровне районов по аналогии взаимодействия администраций Смоленской области и Гудаутского района.

© Фото: Апсныпресс Третий Абхазо-Российский деловой форум

IV

Четвертый Абхазо-российский деловой форум "Россия и Абхазия: достижения межрегионального сотрудничества" прошел в Сухуме в ноябре 2012 года. В Сухум съехались руководители более 40 ТПП Северо-Кавказского и Южного федерального округов, Поволжья и других районов России.

Обсудили возможности работы предпринимательского сообщества на этапе адаптации российской экономики к условиям ВТО, новые рыночные перспективы кооперации, а вместе с тем пути взаимодействия с уполномоченными по прaвaм бизнесменов по проблемным аспектам рoссийскo-aбxaзскoй торговли.

В пленарном заседании форума с рoссийскoй стороны участвовали около двухсот делегатов. Главы делегаций ТПП России Владимир Падалко и Российского-абхазского делового совета Андрей Сергеев совместно с абхазской стороной, которую представлял Александр Страничкин, провели круглый стол "Роль торгово-промышленных палат и деловых советов в улучшении делового и инвестиционного климата в Рeспубликe Абхазия".

На полях форума также был подписан договор о сотрудничестве между ТПП Нижнего Новгорода и Абхазии.

© Фото: РосАбхсовет Четвертый Абхазо-Российский деловой форум "Россия и Абхазия: достижения межрегионального сотрудничества"

V

"Россия-Абхазия 2008-2013: пятилетний опыт и перспективы сотрудничества" — под таким названием прошел пятый по счету Абхазо-российский деловой форум с 14 по 15 ноября 2013 года в Сухуме. Здесь уже подводили некоторые итоги "пятилетки", и он стал, по мнению участников, самым масштабным и представительным на тот период. В форуме приняли участие от Российской Федерации: Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, МИД, Минрегион, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минздрав, Минтранс, Минэнерго, Минпромторг, Минкомсвязь, Минкультуры, Россотрудничество, Ростуризм, ТПП России, Российско-абхазский деловой совет, Правительство Москвы, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", "Банк ВТБ", "Росагролизинг", "РЖД".

Республику Абхазия представляли президент страны Александр Анкваб, премьер-министр Леонид Лакербая, высокие чиновники аппарата президента Абхазии, министры республики и главы ведомств, руководители администраций городов и районов, ТПП, представители крупных абхазских компаний.

Основными темами форума стали анализ и оценка состояния социально-экономического развития Абхазии, содействие дальнейшему укреплению российско-абхазских интеграционных процессов и формирование условий для привлечения инвестиций в страну.

Всего форум собрал около 300 представителей России и Абхазии. Координатором форума выступил Российско-абхазский деловой совет.

© Фото: Апсныпресс "Россия-Абхазия 2008-2013: пятилетний опыт и перспективы сотрудничества"

VI

Шестой Абхазо-российский деловой форум в ноябре 2014 года был уже более практичным — "Абхазские проекты. Бизнес и инвестиции".

Во Дворце спорта имени Сергея Багапш Торгово-промышленная палата Абхазии организовала выставку товаров и услуг более полусотни местных производителей.

В своем выступлении вице-президент Абхазии Виталий Габния подчеркнул важность выхода республики из географической изоляции.

"Последние события в мире и динамика развития экономических отношений между Абхазией и Россией ярко демонстрируют нехватку путей физического сообщения между странами, особенно морского", — сказал Габния. В этой связи целесообразным назвал вице-президент Виталий Габния строительство большого порта в республике.

Премьер-министр Абхазии Артур Миквабия на открытии форума заявил, что для качественного улучшения ситуации в Абхазии нужна новая экономическая модель, при которой российская финансовая помощь будет идти непосредственно на развитие сельского хозяйства, туризма и промышленности.

С докладом выступил заместитель министра экономического развития России Александр Цыбульский. В нем он отметил, что у Абхазии есть перспектива стать транзитным коридором для логистических схем между Россией и странами Черноморского бассейна, Южного Кавказа.

Цибульский затронул тему и негативных факторов, тормозящих развитие экономики, в числе которых назвал отсутствие полноценно работающей банковской системы и программ кредитования бизнеса, отсутствие кадастра объектов недвижимости и системы регистрации прав на нее, а так же отсутствие прозрачных правил прохождения таможенных процедур и унифицированного подхода в налогообложении.

© Sputnik / Томас Тхайцук Шестой российско-абхазский деловой форум открылся в Сухуме

VII

Седьмой Абхазо-российский деловой форум уже был устремлен в будущее — "От стратегии к истории успеха". Прошел он в ноябре 2016 года и был посвящен инвестиционному потенциалу Абхазии. На этом форуме премьер-министр Абхазии Беслан Барциц и компания "Эко-центр Менеджмент групп" заключили договор о сотрудничестве в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восьмой Деловой форум в Сухуме должен стать прорывным

Самым важным событием Седьмого форума можно назвать двусторонний договор о займе между Инвестиционными агентствами России и абхазскими бизнес-партнерами.

Здесь же впервые была представлена стратегия "25 шагов" для абхазского бизнеса. Подробности этой программы раскрыл участникам директор Государственного инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Алмас Тания.

По его словам, эта стратегия включает в себя создание пула потенциальных инвесторов. Авторы программы предложили упрощенную регистрацию нового бизнеса, обязательное декларирование доходов госслужащих, устранение или замену неэффективных налогов, переход на электронную систему платежей в госсекторе и бизнесе, создание госфонда лизинга.

Итоги VII Абхазо-российского делового форума подвели на площадке Sputnik Абхазия 16 ноября 2016 года. В качестве экспертов были приглашены генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин, председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Сергеев, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

По словам Владимира Лепехина, впервые на Седьмом форуме результаты международных встреч перестали носить просто рекомендательный характер и перешли в иную сферу, появились первые реальные проекты.

"Основной проблемой предыдущих форумов было то, что не складывался диалог, — говорил Лепехин. – Абхазия спрашивала, что может дать Россия, а Россия спрашивала в ответ, что же хочет Абхазия. Сейчас появились структуры, которые могут вести диалог, предлагать конкретные решения, это два инвестиционных агентства, одно — при Минэкономики Абхазии, второе, коммерческое, в Москве".

Председатель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев в числе достижений форума назвал два соглашения, которые, по сути, звенья одной цепи. Это выход на абхазский рынок одной из крупнейших строительных компаний "Славянский мир" и соглашение об утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии, которое будет реализовывать российский инвестор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие VII абхазо-российского делового форума

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц поделился планами создания Торгового дома "Абхазия" в России.

"Проблема в том, что на российском рынке постоянно представлены только два крупных абхазских винзавода. Малые предприятия испытывают огромные проблемы с транспортировкой и хранением своей продукции. Крупные сети ее не берут из-за отсутствия гарантий постоянных поставок и множества других нюансов. Торговый дом "Абхазия" в России может решить большинство этих проблем", — подчеркнул Барциц.

Эксперты сошлись в том, что VII Абхазо-российский деловой форум стал кардинально другим по сравнению с прошлыми и начал приносить реальные плоды в виде заключенных сделок, подписанных документов и открытых предприятий.