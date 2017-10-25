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Первое "Свидание с Россией": в Абхазии пройдет фестиваль искусств

© Fotolia/ Fabioderby
В Абхазии
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Ежегодно фестиваль проходит в Республике Молдова, в 2016 году к Молдове присоединилась Армения, а в 2017 году – и Абхазия.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Впервые после долгого перерыва российское кино приезжает в Абхазию, рассказал корреспонденту Sputnik организатор фестиваля Владимир Пирожок.  

"Наши уважаемые друзья, желанные зрители с 27 по 29 октября могут принять участие в фестивале "Свидание с Россией". Фестиваль долго не проводился в Абхазии. Сейчас в эту красивую страну вместе с фестивалем возвращается российское кино, российское искусство", — сказал он. 

"Свидание с Россией", по словам организатора, призвано напомнить об общем культурном пространстве России и Абхазии. 

"Мы знаем, как в Абхазии тянутся к российской культуре. Конечно же, Россию и Абхазию связывает многолетняя история, география, добрососедство, нас объединяют литература и искусство, общие победы, взаимопомощь в трудные времена и естественное желание быть вместе. Сближение двух стран очевидно: Россия первой признала независимость Абхазии, поддерживает Абхазию экономически. Наш фестиваль призван подкрепить, наполнить духовностью наше общее культурное пространство", — отметил Пирожок. 

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Трейлер фестиваля "Свидание с Россией"

В Абхазии фестиваль откроет новое российское кино. По словам Пирожка, абхазский зритель сможет познакомиться с новинками 2017 года, которые еще не показывали и в России.

Фильмы будут демонстрировать в Доме Москвы в Сухуме, в Абхазской государственной филармонии и во Дворце культуры в Гулрыпше. Церемония открытия фестиваля состоится  в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 28 октября в 14.00.

"После в Доме Москвы мы планируем показать документальное кино, анимационную программу. Наши главные зрители – это юные абхазы. Мы для них везем лучшее, избранное анимационное кино России", — сказал  Пирожок. 

В рамках фестиваля, по словам организатора, подготовлен сюрприз для абхазского зрителя. 

"Мы в Абхазии покажем мировую премьеру "Вселенная Маэстро" о Евгении Дога. Премьера состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба в 16.00. Также хотелось бы отметить, что 29 октября в 17.00 состоится вечер памяти Фазиля Искандера, здесь же пройдет встреча с известным советским и российским писателем Виктором Ерофеевым. Я думаю, что Ерофееву, как никому другому, есть что рассказать о великом Фазиле", — отметил он. 

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоится также в Абхазской государственной филармонии 29 октября в 19.30.

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Трейлер фестиваля "Свидание с Россией"

Посетить киносеансы и творческие встречи с известными писателями и режиссерами России в рамках фестиваля "Свидание с Россией" могут все желающие. Вход бесплатный.  

Фестиваль "Свидание с Россией" носит международный характер. Ежегодно фестиваль проходит в Республике Молдова. В 2016 году к Молдове присоединилась Армения.

В 2017 году фестиваль "Свидание с Россией" пройдет впервые в Абхазии при  поддержке правительства Москвы и Министерства культуры Абхазии. 

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступит в роли информационного партнера фестиваля "Свидание с Россией" в Абхазии.




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