Вечером дождь с грозой: погода в Абхазии 26 октября

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Ночью и утром 26 октября сохранится теплая погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков, во второй половине дня временами дождь, а вечером ливневый дождь с грозой прогнозируют синоптики Абхазии.
Атмосферное давление ниже нормы, 759 миллиметров ртутного столба, но будет повышаться.
Температура воздуха ночью +14˚С +16˚С, днем +20˚С +22˚С.
Температура морской воды +18˚С.
Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, со второй половины дня с порывами до 8 метров в секунду.
Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.