Вечером дождь с грозой: погода в Абхазии 26 октября

В четверг из-за прохождения холодного атмосферного фронта Средиземноморского циклона, на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается ухудшение погоды, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Ночью и утром 26 октября сохранится теплая погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков, во второй половине дня временами дождь, а вечером ливневый дождь с грозой прогнозируют синоптики Абхазии.

Атмосферное давление ниже нормы, 759 миллиметров ртутного столба, но будет повышаться.

Температура воздуха ночью +14˚С +16˚С, днем +20˚С +22˚С.

Температура морской воды +18˚С.

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, со второй половины дня с порывами до 8 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха высокая, 70-90%.



