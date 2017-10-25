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Прогноз погоды

Вечером дождь с грозой: погода в Абхазии 26 октября

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (503)
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В четверг из-за прохождения холодного атмосферного фронта Средиземноморского циклона, на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается ухудшение погоды, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 20 окт – Sputnik. Ночью и утром 26 октября сохранится теплая погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков, во второй половине дня временами дождь, а вечером ливневый дождь с грозой прогнозируют синоптики Абхазии. 

Атмосферное давление ниже нормы, 759 миллиметров ртутного столба, но будет повышаться.

Температура воздуха ночью +14˚С  +16˚С, днем +20˚С  +22˚С. 

Температура морской воды +18˚С. 

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, со второй половины дня с порывами до 8 метров в секунду. 

Относительная влажность воздуха высокая,  70-90%.


Темы:
Погода в Абхазии (503)



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