Курортные полвека: пицундская здравница отметила юбилей

О том, как отметили 50-летие знаменитого на весь Советский Союз курорта Пицунда, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Курорт Пицунда стал излюбленным местом отдыха советских людей сразу же после его открытия. Как и в былые годы туристов сюда привлекает чистый воздух, теплое море и гостеприимство, не смотря на то, что количество отдыхающих пока уступает довоенному.

По решению Хрущева

Построить курорт в Пицунде решил Никита Хрущев во время своего отдыха на своей даче недалеко от того места, где позже вырос курорт всесоюзного значения. Как рассказал один из первых строителей объекта Нестор Зардания, Хрущев дружил с абхазским ученым Михаилом Бгажба, и в ходе их разговора Хрущев предложил построить курорт на мысе Пицунды. Было это в 1959 году.

© Sputnik. Эдуард Песов Семь "свечей" курорта Пицунда

Место это было выбрано не случайно, построить курорт было решено в заповедной сосновой роще, пицундская сосна обладает уникальными лечебными свойствами.

"Мне тогда было 24 года, я занимался строительством дорог и коммуникаций на курорте. Руководила строительство объекта Тамара Гицба, она была настоящим профессионалом, много раз видел как она была требовательна к строителям, указывала на недоработки", — сказал он.

Позже Никита Хрущев связался с главным архитектором Москвы тех лет Михаилом Посохиным, который строил Дворец съездов, чтобы он со своими коллегами срочно прибыл в Пицунду.

"Это был глобальная стройка, все были воодушевлены так как знали, что у нас появится курортный объект высокого уровня", — говорит Зардания.

В строительстве новой здравницы приняли участие около трех с половиной тысяч человек, для которых было построено 10 четырехэтажных малогабаритных "хрущевок".

Отпраздновать юбилей

На праздник собрались жители и гости Пицунды, все поздравляли друг друга. Среди них были и те, кто стоял у истоков создания курорта, люди, те, кто строили здания, коммуникации и облагораживали территории. В дань памяти тех, кто не дожил до этого юбилея, участники торжеств возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

© Sputnik. Возложение цветов к памятнику погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Одним из главных событий дня стало открытие бюста Тамаре Гицба, которая возглавляла строительство курорта Пицунда.

На открытии монумента присутствовал вице-президент Абхазии Виталий Габния. Выступившие отмечали огромную работу, которая была проведена Тамарой Гицба.

"Тогда абхазам было очень тяжело сюда попасть. Практически все были грузинами, многие приезжали из Грузии на работу. Когда меня Тамара Ивановна пригласила на работу, мне было тяжело решиться, наверно, это национальная черта характера, нам трудно покидать свои родовые дома", — сказал Нестор Зардания.

По словам Юрия Тория, много лет проработавшего в Пицунде, Тамара Гицба всегда стремилась поддержать абхазов, так как видела факты ущемление их прав.

© Sputnik. Открытие памятника Тамаре Гицба

Торжественная встреча

Торжества переместились в курортный зал, где выступил министр по курортам и туризму Абхазии Автондил Гарцкия, который так же подчеркнул вклад первого директора Тамары Гицба.

"50 лет назад курорт Пицунда был успешно запущен, но в 1969 году сильнейший шторм размыл и разрушил всю набережную, и пришлось в спешном порядке восстанавливать разрушенное и опять восстанавливать набережную", — напомнил министр.

Поздравил коллектив курорта и президент республики Рауль Хаджимба.

"Курорт "Пицунда" всегда шел в ногу со временем. Так, при поддержке государства, начиная с 2014 года, была проделана колоссальная работа по модернизации объекта, был произведен капитальный ремонт и перепланировка корпусов "Бзыбь", "Золотое руно", "Колхида", "Амра", а также реконструирован бассейн. На очереди – реконструкция оставшихся корпусов, продолжение ремонта и обновления инфраструктуры, обеспечивающей деятельность курорта", — сказал глава государства.

Президент отметил, что повышение эффективности работы курорта за последние годы стала возможной благодаря работе нового руководства курорта. Грамотный и умелый менеджмент позволил предприятию выйти на прибыль и добиться роста других показателей, подчеркнул Хаджимба.

© Sputnik. Торжественный вечер посвященный 50-летию Курорта Пицунда

В честь юбилея президент подписал Указ о присвоении почетного звания Заслуженный строитель Республики Абхазия Валериану Джонуа за многолетний труд, заслуги в области строительства и строительной индустрии.

Также за многолетний труд, вклад в развитие хореографического искусства и популяризацию абхазской культуры почетное звание Заслуженный работник культуры Республики Абхазия получил Василий Кове.

После официальных речей в рамках концертной программы выступили Государственный ансамбль народного танца и другие творческие коллективы страны.