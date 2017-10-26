Хаджимба: без знания языка не будет государства

Глава государства Рауль Хаджимба в преддверии Дня абхазского языка, который отмечают ежегодно 27 октября, провел встречу с руководителями Государственного комитета по языковой политике.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Альбина Жиба. Без знания абхазского языка не будет абхазского государства и этноса, заявил на встрече с руководителями Государственного комитета по языковой политике в среду 26 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба.

По словам главы государства, в недавно созданном Государственном комитете по языковой политике работают молодые, креативные люди, которые реализуют множество проектов, способствующих развитию языка.

"Мы уже видим результаты работы комитета. Это и мультфильмы на абхазском языке, и передачи на государственном канале", — сказал Хаджимба.

Президент отметил, что все государственные структуры должны говорить на абхазском языке и этому, в первую очередь, должен способствовать Парламент.

"Люди должны знать свой язык, говорить на нем, государственный язык должен звучать в стране, чтобы гости республики знали, куда они приехали", — считает президент.

Хаджимба обратил внимание на то, что в абхазских школах должны придавать особое значение изучению родного языка.

"Считаю правильным введение экзамена по абхазскому языку для абитуриентов, которые обучаются по лимиту в России. Мы отправляем их учиться для того, чтобы они вернулись в Абхазию, работали и говорили на родном языке", — сказал глава государства.

Отдельно Хаджимба затронул тему уличной рекламы, которая, по его мнению, не отражает интересы государственного языка.

"Порой реклама не несет в себе никакого смысла, надо обратить особое внимание на эту проблему", — подчеркнул он.

Председатель Комитета по государственной языковой политике Нурбей Ломия рассказал о проектах, над которыми работает ведомство.

© Sputnik. Константин Грецов Абхазский для чиновников: новые проекты Госкомитета по языковой политике

"Открыты курсы по изучению абхазского языка в Гагрском, Сухумском, Гулрыпшском и Ткуарчалском районах. В 2018 году мы заложили средства, которые будут направлены на то, чтобы открыть курсы по изучению абхазского языка во всех городах и районах", — сказал Ломия

Председатель Госкомиссии по реализации госпрограммы развития абхазского языка Тали Джапуа также уверена, что проекты, связанные с сохранением языка, должны финансироваться в первую очередь.

"Если не будет финансирования, мы не сможем работать. Просим, чтобы выделенные комитету средства вовремя начислялись", — обратилась к президенту она.

Ежегодно в Абхазии 27 октября отмечают День абхазского языка.

Госкомитет по государственной языковой политике был создан 17 августа 2016 года приказом президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Главные цели, которые стоят перед ведомством, охрана и развитие абхазского языка.