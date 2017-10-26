Зима близко: в "Черноморэнерго" рассказали, чего ждать

Бадрак Авидзба, Sputnik

Открывая пресс-конференцию, Аслан Басария отметил, что каждая зима – это тяжелый период в энергосистеме страны, так как именно зимой увеличиваются нагрузки, которые приводят к авариям.

Зима – тяжелый период © Sputnik / Томас Тхайцук "Черноморэнерго": от ГЭС до Сухума протянутся новые сети

"Каждая зима для нас является тяжелым периодом, но тем не менее в силу наших возможностей мы стараемся его проходить достойно", — рассказал гендиректор "Черноморэнерго" Аслан Басария.

Он отметил, что по высоковольтным магистральным линиям от 35 киловольт и выше и на подстанциях такого же класса силами организации проведены работы по ремонту трансформаторов.

"На подстанции "Очамчыра-2" проведена замена трансформаторных выключателей, по 110 и 35 киловольт, что даст возможность тем абонентам, которые питаются от подстанции, более спокойно пройти зимний период", — уточнил Басария.

Комплекс работ был проведен на подстанциях "Алахадзы", "Гячрыпш", "Афон", "Бзыбь" и других.

"На узловой подстанции "Бзыбь-220" установлен вольтодобавочный трансформатор. К сожалению, в зимний период снижается напряжение в Гагрском и части Гудаутского района, из-за того что центром питания для нас является ИнгурГЭС, и пока вся электроэнергия пройдет сквозь Абхазию и дойдет до другого конца, напряжение падает", — пояснил Басария.

Гендиректор "Черноморэнерго" отметил, что проведенные работы позволят улучшить качество электроэнергии.

"Прошлой зимой, пока мы не получили часть перетока из России, напряжение было настолько низким, что та же насосная станция не могла включиться", — отметил он.

Расчистка линий

По словам главы предприятия, уже с июня 2017 года "Черноморэнерго" приступило к расчистке лесополос, проходящих под линиями электропередач.

"В основной своей массе это присутствует лесополоса. В случае какого-либо касания на линии, это приводит к отключению электричества. И как вы понимаете, если речь идет о том, что отключение происходит на магистрали, то отключение света происходит на 80% территории республики", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Черноморэнерго" работает в режиме нон-стоп

По высоковольтным линиям в 35 киловольт расчищено около 71 километра, по линиям в 110 киловольт — 207 километров, по 220-киловольтным расчищено порядка 163 километров. Всего энергетики "прошли" около 440 километров.

"Там, где есть доступ спецтехники, бульдозеры расчищают эту территорию, если это труднодоступный ландшафт, расчистка происходит в ручном режиме", — сказал он.

По словам Басария, подобные расчистки на линиях проводились семь лет назад. Сейчас расчищено около 90% электромагистралей.

Уровень воды на ИнгурГЭС

Гендиректор "Черноморэнерго" отметил, что для того чтобы снизить нагрузку на ИнгурГЭС, он обратился в правительство Абхазии для проведения переговоров с Россией.

"Вы знаете, что в прошлом году у нас были проблемы с уровнем воды, хотя никакой засухи не возникало. Дело в том, что потребление увеличивается в среднем до 9% ежегодно. Поэтому выработки ИнгурГЭС нам может не хватать каждую зиму, но если даже бы хватало, мы не смогли бы принять всю мощность по нашим сетям", — подчеркнул Басария.

© Sputnik. Роберт Джопуа Уровень воды на ИнгурГЭС падает на два метра в день

В правительстве республики, как сказал руководитель "Черноморэнерго", с пониманием отнеслись к ситуации.

"Мы обратились в правительство на предмет перетока из России 60 мегаватт по Бзыбской подстанции", — сообщил он.

"Черноморэнерго" установило в Сухумском районе 70 опор электропередачи и проложило семь километров линий, по Очамчыркому району — 200 опор и 15 километров линий, в Ткуарчалском – 76 опор и 8 километров линий электропередачи, в Гудаутском — 180 опор и 20 километров линий, в Гулрыпшском — 50 опор и три километра линий, в Гагрском районе — 190 опор и 18 километров линий.