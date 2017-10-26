Прививка против страха: сотрудники Sputnik прошли вакцинацию от гриппа

В Абхазии уже больше недели во всех поликлиниках и больницах республики проходит вакцинация населения против сезонного гриппа. Вокруг прививок существует множество домыслов, предрассудков и опасений. Сотрудники Sputnik Абхазия решили на собственном примере показать, что это не так страшно, как многие себе рисуют в воображении.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно во всем мире гриппом заражается около 5 миллионов человек, 250 тысяч из них умирают. Однако, несмотря на страшную статистику, многие предпочитают воздержаться от вакцинации, считая, что их такая участь не настигнет.

По словам главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик, многие отказываются от инъекции только потому, что надеются на свой иммунитет.

"Медики рекомендуют проводить вакцинацию, потому что мы не можем рассчитывать на свой иммунный статус. Те люди, которые ведут социальный образ жизни, задействованы в производствах, имеют хороший иммунитет, и, может быть, они могут перенести, но есть большой риск заразить своих близких, у которых более слабый иммунитет. В эту категорию попадают дети и пожилые", — рассказывает Людмила Скорик.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вакцинация от гриппа в информационном агентстве Sputnik

Для пожилых людей, по словам санврача, вирус гриппа может быть очень опасным.

"Наши иммунонезащищенные близкие, то есть пожилые люди старше 60 лет, очень тяжело переносят грипп. Грипп отличается от других вирусных заболеваний своими осложнениями. Осложнения гриппозной инфекции очень страшны. Пожилые люди доходят вплоть до инсультных состояний, двухсторонних воспалений легких, иногда бывает даже со смертельным исходом", — утверждает врач.

В редакции Sputnik Абхазия сотрудники с пониманием отнеслись к вакцинации и сами изъявили желание сделать прививки от гриппа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вакцинация от гриппа в информационном агентстве Sputnik

"Только собственным примером можно убедить людей, что это не страшно. Уже 30 секунд прошло после инъекции, но я жив, здоров, прекрасно себя чувствую — шутит шеф-редактор Sputnik Абхазия Дмитрий Нездоровин. – В первую очередь мы заботимся не только о себе. Надо и о других думать. Инфекция, которая гуляет, в начале XX века выкосила пол-Европы. А сейчас есть такое средство, и почему бы этим не воспользоваться. А ответ на вопрос, опасно или не опасно, дадут врачи, которые несут ответственность за те препараты, которые предлагают для вакцинации".

Опрос Будете ли вы в этом году делать прививку от гриппа? Обязательно, каждый год делаю 28.3% (17)

Нет, считаю, что это опасно 40.0% (24)

Нет, это бессмысленно 15.0% (9)

Не знаю, не решил(а) еще 16.7% (10) Проголосовали: 60 Все опросы Обязательно, каждый год делаю

Нет, считаю, что это опасно

Нет, это бессмысленно

Не знаю, не решил(а) еще Результаты Все опросы

Вакцина разработана с учетом эпидемического сезона 2017 – 2018 годов и включает три вида штамма гриппа, которые в свое время давали очень серьезные заболевания по Европе и Америке.

"Это штаммы вирусов: "Гонконг", "Калифорния" и "Мичиган". "Калифорния" — штамм вируса, который в 2009 году дал пандемическую реакцию, были захвачены вирусом огромные территории", — поясняет Людмила Скорик.

Вакцинация населения в Абхазии продлится до конца декабря 2017 года. Сделать прививки можно бесплатно в пунктах при центральных районных больницах и поликлиниках. Препарата, обещают врачи, хватит на всех желающих.