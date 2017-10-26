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ДТП на пересечении улиц Ардзинба и Воронова

Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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302825

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Ардзинба и Воронова в Сухуме около 14.45 в четверг 26 октября.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Три человека доставлены в Республиканскую больницу в результате автомобильной аварии в Сухуме, сказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главного врача Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

"В больницу попали мать и дочь, их жизни ничего не угрожает, у матери перелом. Также попала в больницу беременная женщина, которая находится под наблюдением, ничего серьезного с ними не произошло", — добавил Гургулия.

ДТП на пересечении улиц Ардзинба и Воронова
© Sputnik / Томас Тхайцук
ДТП на пересечении улиц Ардзинба и Воронова

Два легковых автомобиля Citroen и Mercedes-Benz столкнулись в Сухуме на пересечении улиц Ардзинба и Воронова  около 14.45 в четверг 26 октября. По словам очевидцев, Citroen двигался в сторону центрального рынка по главной дороге, когда со стороны улицы Воронова выехал Mercedes-Benz.

"Я остановился на светофоре за квартал от пересечения улиц Ардзинба и Воронова.  Mercedes-Benz выехал без остановки, поехал, как по главной дороге", — рассказал водитель Citroen.

Водитель отметил, что он пытался уйти от столкновения, но не успел, так как Mercedes-Benz выехал неожиданно.

ДТП на пересечении улиц Ардзинба и Воронова
© Sputnik / Томас Тхайцук
ДТП на пересечении улиц Ардзинба и Воронова





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