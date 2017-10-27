Кове на деловом форуме в Сухуме: Абхазии есть что предложить миру

VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадри Есиава, Бадрак Авидзба. Республике Абхазия есть что предложить миру, заявил на пленарном заседании VIII Абхазо-российского делового форума министр иностранных дел республики Даур Кове в пятницу 27 октября.

"Сегодня устанавливаются новые контакты в различных регионах мира. Мы ищем точки соприкосновения с теми странами, которые могут представлять для нас определенные интересы. Важно донести информацию об Абхазии до иностранного адресата. Абхазии есть что предложить миру", — подчеркнул Кове.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первые соглашения подписаны на деловом форуме в Сухуме

Министр добавил, что Абхазо-российский деловой форум — это прекрасная возможность доказать всему миру огромный потенциал отношений между двумя союзными государствами. Кове также выразил уверенность в том, что потенциал дружбы между Абхазией и Россией с годами будет только расширяться и укрепляться.

На пленарном заседании форума выступил руководитель российского Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков.

"Форум зарекомендовал себя как площадка обмена мнениями по ключевым вопросам двухстороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и иных вопросов", — сказал руководитель Пристансков.

Отношения между Абхазией и Россией всегда складывались на основе взаимного сотрудничества, сейчас основная задача — дальнейшее укрепление достигнутых результатов, отметил он.

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Товарооборот между странами, по итогам 2017 года, составил порядка 155 миллионов долларов, увеличение импорта абхазских продуктов на российский рынок составило 11.3%

"Это говорит о росте интереса российского потребителя", — считает глава ведомства.

Заместитель министра России по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева подчеркнула, что форум способствует развитию экономических связей двух стран.

"Между нашими странами действует несколько соглашений по различным направлениям. Существенную роль играет Торгово-промышленная палата Абхазии, которая эффективно взаимодействует с ТПП России и с ее региональными представительствами", — напомнила она.

На сегодня Абхазия и Россия взаимодействуют в торговле, инвестициях, агропромышленном комплексе, добавила Рухуллаева.

"Особый акцент сделан на поддержку инвестиционной деятельности. С участием российских банков на сегодня профинансированы проекты на сумму около одного миллиарда рублей", — привела пример она.

VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу сегодня в городе Сухум, в Кабинете Министров Республики Абхазия. Организаторами форума выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.