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VIII Абхазо-российский деловой форум

Ардзинба: Абхазия поставит в Россию 600 тысяч тонн инертных материалов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)
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VIII Абхазо-российский деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазия поставит в Россию 600 тысяч тонн инертных материалов, сообщил на брифинге министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

В рамках VIII Абхазо-российского делового форума было подписано соглашение о поставке инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию.

"Но это только начало, я думаю, что к этому вопросу подключатся и другие абхазские компании. Во всяком случае у нас уже есть окно, через которое мы будем двигаться, многие годы мы не могли выйти на этот рынок", — сказал министр.

Вся инфраструктура для вывоза инертных материалов уже готова, куплено оборудование, которое в ближайшее время будет установлено, проинформировал он журналистов.

VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кове на деловом форуме в Сухуме: Абхазии есть что предложить миру

"Вывоз инертных материалов планируется начать уже в этом году, и в течение следующего года объем в 600 тысяч тонн будет освоен. Наша продукция качественная, по цене конкурентоспособная, я думаю, что объемы будут увеличиваться", — отметил министр экономики Абхазии.

Форум – это поступательный диалог, площадка, которая действует уже в восьмой раз, и за этот период проделана огромная работа, добавил Адгур Ардзинба.

Он также отметил, что форум со временем стал более деловым, прикладным и практичным событием, где большой упор делается на развитие предпринимательства, инвестиционной активности.

С момента проведения первого форума в 2009 году товарооборот между Абхазией и Россией увеличился в три с половиной раза, рассказал Ардзинба.

VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первые соглашения подписаны на деловом форуме в Сухуме

"Сегодня мы уже поедем на конкретные производственные площадки, то что было реализовано с привлечением российских инвестиций. Я надеюсь, что форум будет продолжать свою работу долгие годы", — сказал заместитель министра экономического развития, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Дмитрий Пристансков. 

Он добавил, что планируется поставлять в Абхазию автомобильную технику Ульяновского автозавода.

"В товарообороте на первом месте продовольствие, но еще и минеральное сырье, и химическая промышленность, оборудование, транспорт и так далее", — сказал Пристансков.

VIII Абхазо-российский деловой форум начал свою работу в Сухуме 27 октября. Организаторами выступают Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.

Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)



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