Лучше меньше, да лучше: Российско-абхазский деловой совет обсудил приоритеты

VIII Абхазо-российского деловой форум, на котором обсуждаются вопросы экономического взаимодействия двух стран, проходит в Сухуме в пятницу 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Создание небольших предприятий в условиях Абхазии приоритетно, сказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц на заседании Российско-абхазского делового совета в рамках VIII Абхазо-Российского делового форума.

"Мы не питаем иллюзий, что у нас появятся огромные предприятия. Появление небольших, которые технически оснащены, — это та цель, к которой мы должны идти", — добавил он.

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Абхазия должна создавать условия для малого бизнеса, ориентированного на экспорт. Надо налаживать в первую очередь экспорт меда, считает торгпред.

"В наших селах большие объемы меда. Надо, чтобы серьезные люди представляли его на внутреннем и внешнем рынках", — сказал Барциц.

Олег Барциц подчеркнул, что необходимо провести работу по снятию всяких барьеров для работы предприятий.

"Считаю необходимым серьезные действия по снятию препон для работы предприятий, это единственный путь для развития бизнеса", — подчеркнул он.

В заседании Российско-абхазского делового совета приняли участие представители бизнеса Абхазии, которые рассказали о своей работе и проблемах, с которыми они сталкиваются.

Эльдар Шохин, руководитель предприятия "Дары Абхазии", четырехкратного обладателя золотых медалей выставки "Золотая осень", сказал, что планирует расширить производство джемов и компотов, но для этого необходимы "длинные" кредиты.

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Депутат Парламента Натали Смыр отметила, что в Абхазии существует дефицит средств, в связи с чем государству тяжело оказывать необходимую помощь предпринимателям.

Вместе с тем она подчеркнула, что Парламент намерен провести встречу с бизнес кругами республики для решения их проблем и оказания им помощи.

Олег Барциц подчеркнул, что абхазским предпринимателям невыгодно брать кредиты у государства из-за высокой ставки в 24% годовых.

VIII Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме 27 октября. Он посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.