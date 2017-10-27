Самый оснащенный: участники форума посетили тепличное хозяйство в Кындыге

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Амра Амичба. Если и не самый большой, то самый оснащенный, оборудованный по последнему слову техники. Так представил директор Алик Когония свое тепличное предприятие "Кындыг-Агро" высоким гостям VIII Абхазо-российского делового форума, приехавшим в село Кындыг в пятницу 27 октября.
По словам Когония, готовность теплицы — 90 процентов, к 1 августа не успели, но первая посадка саженцев будет уже 15 ноября, а первый урожай в феврале. На территории в четыре гектара — четыре теплицы.
"Один гектар будет под огурцы и три гектара под помидоры. За год на одном квадратном метре можно собрать урожай в 40-50 килограммов, — сказал Когония. – До войны здесь была теплица на 18 гектаров. Здесь было все заросшее. Мы очистили территорию. В будущем есть куда расширяться, территория позволяет".
По мнению директора, тепличное хозяйство, в которое инвестировано 360 миллионов рублей, окупится в течение семи лет.
Он провел экскурсию для гостей и рассказал, что в теплице все автоматизировано и требует минимального человеческого присутствия.
"Поэтому рабочих мест не более 60. 50 рабочих мест — овощеводы, 8 человек — техники. Поливка, отопление – все автоматизировано. Есть система парогенерации и даже туманообразователь — когда жарко, пускает туман для поддержания влажности", — пояснил Когония.
Тепличное хозяйство работает на природных термальных источниках, которые позволяют минимизировать затраты на электроэнергию.
На участников форума увиденное произвело впечатление.
"Площадка произвела впечатление. Успешный пример реализации Инвестиционной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства между нашими странами. Достаточно масштабная работа. Заработала успешно наша совместная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Стоит только пожелать удачи коллегам", — сказал замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Пристансков.
Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц отметил, что Кындыгское тепличное хозяйство — крупный проект не только для Очамчырского района, но и для всей республики.
"Поступления в бюджет в виде налоговых отчислений увеличатся и будут существенным показателем, — заверил Барциц. — Тепличный комплекс – проект, который был поддержан на экономическом форуме. Было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. Мы видим хороший результат этой работы. Фактически комплекс готов к началу работы. Посадочные мероприятия в течение ближайших недель начнутся. Хочу поблагодарить руководство предприятия, которое в целом за короткий промежуток времени большую работу провело. Фактически с февраля начались работы. Термальные возможности скважин, дебет воды и территория позволяют расширить производство в дальнейшем".
По словам премьер-министра, пока преимущественно речь идет о поставке томатов и огурцов на российский и внутренний рынки. Он не исключил, что в дальнейшем начнется и переработка продукции на месте.
"Остался доволен увиденным, и в дальнейшем будем оказывать поддержку в развитии таких проектов", — подчеркнул Барциц.