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Запуск агропромышленного комплекса в селе Кындыг

Самый оснащенный: участники форума посетили тепличное хозяйство в Кындыге

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)
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Участники VIII Абхазо-российского делового форума побывали в крупном агропромышленном комплексе в селе Кындыг Очамчырского района, который открыт по программе поддержки кредитования крупного и среднего бизнеса Абхазии.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Амра Амичба. Если и не самый большой, то самый оснащенный, оборудованный по последнему слову техники. Так представил директор Алик Когония свое тепличное предприятие "Кындыг-Агро" высоким гостям VIII Абхазо-российского делового форума, приехавшим в село Кындыг в пятницу 27 октября. 

По словам Когония, готовность теплицы — 90 процентов, к 1 августа не успели, но первая посадка саженцев будет уже 15 ноября, а первый урожай в феврале. На территории в четыре гектара — четыре теплицы.

"Один гектар будет под огурцы и три гектара под помидоры. За год на одном квадратном метре можно собрать урожай  в 40-50 килограммов,  — сказал Когония. – До войны здесь была теплица на 18 гектаров. Здесь было все заросшее. Мы очистили территорию. В будущем есть куда расширяться, территория позволяет". 

Запуск агропромышленного комплекса в селе Кындыг
© Sputnik. Амра Амичба
Запуск агропромышленного комплекса в селе Кындыг

По мнению директора, тепличное хозяйство, в которое инвестировано 360 миллионов рублей,  окупится в течение семи лет. 

Он провел экскурсию для гостей и рассказал, что в теплице все автоматизировано и требует минимального человеческого присутствия. 

"Поэтому рабочих мест не более 60. 50 рабочих мест — овощеводы, 8 человек — техники. Поливка, отопление – все автоматизировано. Есть система парогенерации и даже туманообразователь — когда жарко, пускает туман для поддержания влажности", — пояснил Когония. 

Тепличное хозяйство работает на природных термальных источниках, которые позволяют минимизировать затраты на электроэнергию.

На участников форума увиденное произвело впечатление.

VIII Абхазо-российский деловой форум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кове на деловом форуме в Сухуме: Абхазии есть что предложить миру

"Площадка произвела впечатление. Успешный пример реализации Инвестиционной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства между нашими странами. Достаточно масштабная работа. Заработала успешно наша совместная программа поддержки малого и среднего бизнеса. Стоит только пожелать удачи коллегам", — сказал замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Пристансков. 

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц отметил, что Кындыгское тепличное хозяйство —  крупный проект не только для Очамчырского района, но и для всей республики. 

"Поступления в бюджет в виде налоговых отчислений увеличатся и будут существенным показателем, — заверил Барциц. — Тепличный комплекс – проект, который был поддержан на экономическом форуме. Было подписано соответствующее инвестиционное соглашение. Мы видим хороший результат этой работы. Фактически комплекс готов к началу работы. Посадочные мероприятия в течение ближайших недель начнутся. Хочу поблагодарить руководство предприятия, которое в целом за короткий промежуток времени большую работу провело. Фактически с февраля начались работы. Термальные возможности скважин, дебет воды и территория позволяют расширить производство в дальнейшем". 

Запуск агропромышленного комплекса в селе Кындыг
© Sputnik. Амра Амичба
Запуск агропромышленного комплекса в селе Кындыг

По словам премьер-министра, пока преимущественно речь идет о поставке томатов и огурцов на российский и внутренний рынки. Он не исключил, что в дальнейшем начнется и переработка продукции на месте.

"Остался доволен увиденным, и в дальнейшем будем оказывать поддержку в развитии таких проектов", — подчеркнул Барциц. 

VIII Абхазо-российский деловой форум проходит в Сухуме 27 октября. Он посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.
Темы:
VIII Абхазо-Российский деловой форум (33)



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