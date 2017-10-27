Под знаком бесконечности: как развивается российско-абхазский бизнес

О чем говорили на заседании Российско-абхазского делового совета, который состоялся в рамках проведения VIII Абхазо-российского делового форума, читайте в материале Бадрака Авидзба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

После пленарного заседания VIII Абхазо-российского делового форума по традиции прошли круглые столы по различным направлениям для предметного обсуждения вопросов, связанных с экономическим взаимодействием между Абхазией и Россией. Помимо круглых столов, состоялось заседание Российско-абхазского делового совета.

Хорошее число

Тон заседанию задал руководитель Российско-абхазского делового совета Андрей Сергеев, который обратился с просьбой к участникам встречи обсуждать конкретные проблемы, которые испытывает абхазский и российский бизнес в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Андрей Сергеев

"Я надеюсь, что мы не просто поговорим. Сегодня восьмой форум. Восемь — это хорошее число, это бесконечность, но давайте перейдем от бесконечности к делу и поговорим о том, что нам действительно нужно", — подчеркнул Сергеев.

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в своем выступлении отметил, что в промежутках между проведением форумов идет работа многочисленных ведомств.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба: Абхазия поставит в Россию 600 тысяч тонн инертных материалов

"Создан определенный задел, багаж, с которым мы подошли к восьмому форуму. У нас существует много соглашений, но пора их воплощать, было бы хорошо, чтобы они перешли в практическую плоскость", — заметил Барциц.

Приоритет деятельности правительства, контролирующих структур — помощь предпринимателям, которые пополняют бюджет страны, добавил он.

"Я считаю, что наши правительственные структуры должны снять все препоны, которые могут осложнять, замедлять работу предприятий, убежден, что это единственный путь, если мы хотим какого-то развития", — считает торгпред.

© Sputnik / Томас Тхайцук Олег Барциц

Барциц процитировал высказывание Владимира Путина о предпринимательстве.

"Владимир Путин говорил, что нужно прекращать кошмарить бизнес — имелся в виду, прежде всего, малый и средний бизнес. Я думаю, что эта фраза имеет универсальный контекст, и мы также должны к этому прислушиваться и создавать наиболее благоприятные условия для того, чтобы наши люди стали заниматься бизнесом, который ориентирован на экспорт", — сказал он.

Олег Барциц особо подчеркнул, что не приемлет такого подхода, при котором появляются структуры, подменяющие собой государственные регулирующие органы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Барциц: в 2018 году абхазский мед поступит на российский рынок

"Они видят свою деятельность в режиме откачки денег от производителя, для того чтобы разрешить выход их продукции на внешний рынок или даже на внутренний. Этого не должно быть, эти проблемы должны быть сняты, никаких подобных структур в принципе не может быть в нашей небольшой республике", — уверен Барциц.

Дорогие деньги

С начала 2017 года малый бизнес получил кредиты на двести миллионов рублей, сказала депутат Парламента Натали Смыр, но этого недостаточно. Цена заемов высока, по этой причине не все предприниматели могут воспользоваться таким ресурсом.

Она подчеркнула, что Парламент намерен провести встречу с бизнес кругами республики для решения их проблем и оказания помощи.

Именно о нехватке средств говорили на встрече предприниматели. Без дополнительных вливаний невозможно расширить производство и представлять продукцию за пределами республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Натали Смыр

Кроме того, бизнесмены отметили, что ввозной НДС, принятый Парламентом, отрицательно повлиял на их деятельность.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лепехин: в Абхазии выгодная налоговая система

"Ввозной НДС был принят для защиты права местного производителя. На выходе мы получили, что недостающие элементы для производства того же вина мы завозим из России, то есть мы здесь не производим. Получается, что, когда предприниматели завозят товар, они платят таможенную пошлину, НДС, то есть получается двойное налогообложение", — отметила депутат Смыр.

Многие сталкиваются с бюрократическими барьерами на границе при вывозе продукции на территорию России.

Руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш поддержал депутата. Российские предприятия готовы идти к абхазским производителям.

"Но они сдерживаются из-за того, что здесь надо вперед платить. Чтобы в Абхазии пчеловодство развивалось, пчеловоду очень много всего необходимо, чтобы произвести конечный продукт. Это почти тысяча наименований, в итоге получается, что множество из них попадает под НДС, это немаленькая сумма", — говорит предприниматель.

Бизнесмены уверены, что введенный НДС тормозит развитие малого и среднего бизнеса в республике.

Мед надежды

Даур Тугуш рассказал, что занимается пчеловодством со времен окончания Отечественной войны народа Абхазии.

"До войны у нас числилось до ста тысяч пчелосемей, меда производилось более тысячи тонн. Мед уходил за границу, спрос на наш мед был колоссальным, его вывозили фурами, было все налажено, я хочу возродить это дело", — говорит Тугуш.

По его словам, уже на завершающей стадии находится запуск завода по очистке и фасовке меда.

© Sputnik. Томас Тхайцук Завод по очистке и фасовке меда откроется в селе Кындыг

Торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов рассказал, что ведется работа для того, чтобы абхазский мед стал экспортным продуктом.

"Что касается меда, Абхазия находится в той климатической зоне, в которой может быть по четыре или пять урожаев. Мы за то, чтобы создать абхазский бренд меда, все время говорим о предприятии, которое будет заниматься очисткой меда. Синергия климата, людей, которые этим занимаются. При достаточном финансировании может получиться экспортная позиция", — уверен Некрасов.

VIII Абхазо-российский деловой форум завершился в Сухуме 27 октября. Он был посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.