"Мисс Мира" Ксения Сухинова посетила Абхазию с благотворительной миссией

Победительница конкурсов "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" 25 сентября 2017 года.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik, Сария Кварацхелия. Победительница "Мисс Мира – 2008" Ксения Сухинова приехала в Абхазию с благотворительной миссией.

В Сухуме Сухинова в первую очередь решила посетить лицей-интернат, в котором дети нуждались в теплых одеялах.

"Мисс Мира" от лица "Послов доброй воли Абхазии" передала в Сухумский лицей-интернат теплые одеяла.

© Sputnik. Сария Кварацхелия Посол доброй воли Ксения Сухинова

"Дети очень нуждались в одеялах. Те, что у них были, уже изрядно устарели. Теперь же у них есть совершенно новые и очень теплые одеяла. Надеюсь, долго прослужат детям", — сказала Ксения Сухинова.

По словам директора интерната Ларисы Капба, учреждение очень нуждалось в теплых одеялах.

"Мы так давно ждали. Совсем недавно при поддержке правительства мы приобрели новое белье, но одеяла у нас были старые", — объяснила она.

В Сухумском лицее-интернате воспитывается 177 детей.

© Фото: Благотворительный фонд "Послы доброй воли Абхазии" Победительница конкурсов "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии"

"Сегодняшняя акция — это только начало нашей помощи лицею-интернату. Здесь проживает 177 детишек, и, к сожалению, на данный момент не все их потребности удовлетворяются должным образом. Наше благотворительное движение приложит все усилия, чтобы эта ситуация в корне изменилась как можно скорее", — заверила руководитель фонда "Послы доброй воли Абхазии" Амина Лазба.

Посол доброй воли Абхазии, "Мисс Мира — 2008" Ксения Сухинова посетила Абхазию для оказания помощи медикаментами многодетным семьям в селе Абгархук Гудаутского района, в селе Меркула Очамчырского района и в Сухуме.

Победительница конкурсов "Мисс России" и "Мисс Мира" Ксения Сухинова вступила в ряды благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" 25 сентября 2017 года.