В субботу тепло, в воскресенье дождь: погода на выходные в Абхазии

В субботу территория Черноморского побережья Абхазии окажется в теплом секторе циклона с северо-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В субботу 28 октября переменная облачность без осадков, однако в воскресенье 29 октября из-за прохождения холодного атмосферного фронта циклона погода ухудшится, будет дождь с грозой, прогнозируют синоптики Абхазии.

Дневная температура воздуха в субботу повысится до +22°С, а в воскресенье температура воздуха днем понизится до +17°С.

Атмосферное давление повышенное, 763 миллиметра ртутного столба, будет понижаться.

Температура воздуха ночью +11˚С +13˚С, днем +17˚С +19˚С.

Температура морской воды +18˚С.

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Относительная влажность воздуха высокая, 60-90%.