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Прогноз погоды

В субботу тепло, в воскресенье дождь: погода на выходные в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (505)
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В субботу территория Черноморского побережья Абхазии окажется в теплом секторе циклона с северо-запада, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. В субботу 28 октября переменная облачность без осадков, однако в воскресенье 29 октября из-за прохождения холодного атмосферного фронта циклона погода ухудшится, будет дождь с грозой, прогнозируют синоптики Абхазии. 

Дневная температура воздуха в субботу повысится до +22°С, а в воскресенье температура воздуха днем понизится до +17°С.  

Атмосферное давление повышенное, 763 миллиметра ртутного столба, будет понижаться. 

Температура воздуха ночью +11˚С  +13˚С, днем +17˚С  +19˚С. 

Температура морской воды +18˚С. 

Ветер умеренный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду. 

Относительная влажность воздуха высокая, 60-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии (505)



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