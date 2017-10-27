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Кан Тания

Кан Тания: готовы рассмотреть признание независимости Каталонии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заместитель министра иностранных дел Абхазии высказался о готовности Абхазии к двухсторонним отношениям с Каталонией.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Абхазия рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если поступит соответствующее обращение, заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания РИА Новости.

"Мы готовы рассмотреть вопрос о признании Каталонии в качестве независимого государства, но пока об этом говорить преждевременно… Впереди еще целый ряд нормативно-правовых актов, которые должны быть закреплены правительством Каталонии, чтобы они считали себя независимым государством. После этого, если они обратятся к нам с просьбой о признании, мы, конечно же, готовы это рассматривать", — сказал Тания.

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По его словам, абхазы "заинтересованы в налаживании двухсторонних отношений с каталонскими политиками и их лидерами и с народом Каталонии в целом, но только если с их стороны будут такой же интерес".

Он отметил также, что представитель МИД Абхазии в Каталонии работает с 2014 года, хотя представительства нет.

Парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи Конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.




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