"Жаркий" стол "Восьмого": проблемы бизнеса, таможни и образования

Круглый стол "Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в контексте сотрудничества субъектов России с Абхазией" в рамках VIII Абхазо-российского делового форума в Сухуме вызвал жаркие дискуссии. Подробности в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

Sputnik, Бадри Есиава.

Экспорт и туризм

С кем еще обсуждать "Перспективы развития малого и среднего предпринимательства в контексте сотрудничества субъектов России с Абхазией", как не с самими бизнесменами. В дискуссиях активное участие приняли и представители абхазского бизнеса, которые поделились своими проблемами и предложили свое видение их решения. Модераторами круглого стола выступили заместитель министра экономики Республики Абхазия Заур Гулиа и генеральный директор института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. В нем также приняли участие вице-премьер Абхазии Беслан Эшба и председатель Госкомитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Качарава и Квициния: ограничение ввоза личных товаров выведет бизнес из тени

Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Качарава отметил плотное и активное сотрудничество Абхазии с субъектами России, но при этом он подчеркнул, что зачастую абхазский бизнес выступает в роли потребителя.

"В основном мы потребляли и потребляем российскую продукцию, но сейчас ситуация стала немного меняться. Экономика Абхазии начала делать ставку на экпортоориентированные предприятия. Моя практика показывает, что мы должны делать упор на экспорт и курортную сферу, привлекая сюда деньги, а не отдавая их", — уверен Качарава.

Первоочередной задачей для Абхазии Качарава видит в повышении уровня экономического образования предпринимателей и признался, что сам посещает курсы предпринимателей в АГУ, организованные Минэкономики страны.

"Понимаете, у нас очень много проблем. В сфере кредитования, нет лизинга и многого другого, но я стараюсь объективно смотреть на ситуацию. Я вижу, что в Минэкономики достаточно много специалистов, которые обладают важным качеством – патриотизмом. Они действительно хотят что-то наладить, но сделать это в стране, где уровень образования предпринимателя низкий, достаточно сложно", — считает Роман Качарава.

Качарава обратил внимание на то, что наконец стал возможен диалог между государством и предпринимателями Абхазии, и при работе над законами власти стали прислушиваться к мнению бизнес сообщества страны.

По мнению вице-премьера Абхазии Беслана Эшба, выйти с местной продукцией на российские рынки очень сложно, так как существует ряд бюрократических и лоббистских проволочек.

"Допустим, абхазский предприниматель выставил бизнес-модель, получил кредит и начал производство. Он насытил абхазский рынок и что дальше? Безусловно, у нас есть базис для того, чтобы конкурировать, но тот, кто пытался заняться экспортом, хорошо знает, с чем он сталкивается при этом", — отметил Эшба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Роберт Джопуа Развитие села в приоритете: Беслан Эшба принял участие в бизнес-миссии

На это председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии ответил, что имеет личный негативный экспортный опыт, связанный с таможней.

"Я к вам обращаюсь, у нас большая проблема с таможней. Если есть какая-то возможность помочь, мы всей Абхазией будем вам благодарны", — обратился Роман Качарава к Беслану Эшба.

Вице-премьер поспешил успокоить бизнесменов и сообщил, что уже есть решение об открытии таможенного поста внутри Абхазии, что облегчит процедуру оформления товаров.

"У нас на выходе решение об открытии таможенного поста здесь, в Абхазии, и будет гораздо легче проводить таможенное оформление. Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы не только был таможенный пост, но и карантинная служба. Это будет близко, удобно и доступно", — заверил Эшба и добавил, что российская сторона уже уведомила о своей готовности, осталась лишь техническая сторона вопроса.

Таможня дает добро, но…

Заместитель начальника Сочинской таможни Михаил Цветнитский в курсе проблемы. Те сложности, которые возникают у экспортеров Абхазии на российской границе, он объяснил тем, что в виду частичной признанности республики, Россия не имеет возможности предоставить такие же условия для Абхазии, как для стран, которые входят в Евразийский таможенный союз.

"Мы, конечно, взаимодействуем с Абхазией в первую очередь. Ключевые вопросы в том, что сейчас развивается Евразийский экономический союз, и в его рамках у нас пять государств. Мы вынуждены учитывать тот факт, что наши партнеры по интеграции не признают Абхазию, и мы не можем предоставить такой же экономический режим и экономически объединить наши территории", — объяснил Цветнитский.

Михаил Цветнитский считает, что многие предприниматели не разбираются в российском таможенном законодательстве и согласился с тем, что необходимо повышать уровень образования абхазских предпринимателей.

Таможенный пост в Абхазии, по мнению Цветнитского, уменьшит количество барьеров для ввоза товаров в Россию.

Замначальника сочинской таможни привел в пример случай, который произошел с абхазскими предпринимателями, производящими текстильную продукцию.

© Sputnik. Владимир Родионов Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

"Не так давно у нас пошли поставки текстильной продукции. Поскольку эта продукция, которую носит человек, есть определенный набор правил, требования по безопасности и маркировке, чего не было на этих изделиях. Мы по закону не могли этот товар выпустить", — рассказал Цветнитский.

Вице-премьер Абхазии Беслан Эшба согласился, что случай с абхазским текстилем неприятный и добавил, что этот груз долго удерживали на сочинской таможне без предъявления каких-либо требований и без права отчуждения был отпущен с таможни.

"Товар пришел в Москву, и на момент попытки дальнейших действий только там было сказано о дополнительной маркировке. Если бы им на границе сказали, что без маркировки не пропустят, они не тратили бы столько времени", — сказал Эшба и попросил не пропускать грузы, если у них в дальнейшем могут возникнуть сложности.

Корень проблемы замначальника сочинской таможни видит в отсутствии особого режима торговли между Абхазией и Россией.

Дуй в бизнес

Руководитель дирекции развития проектной деятельности Фонда "Росконгресс" Слава Ходько уверен, что у Абхазии есть огромные возможности для развития бизнеса, и предложил последовать примеру российской программы "Дуй в бизнес", инициированной Владимиром Путиным в 2012 году.

"Наш президент сказал: "Дуй в бизнес! — И мы пошли. Мы со 110 места перешли на какое-то из сороковых. У меня к вам предложение сделать свой региональный бизнес, мы вам поможем. Поговорите с предпринимателями о том, что им мешает, выберите территориальную базу и на следующем форуме один из центральных докладов будет о достижениях этой программы. Мы вам поможем", — заверил Ходько.

В ходе круглого стола дали высказаться всем представителям бизнеса. Все их чаяния в основном были идентичны и пересекались. Они говорили о недостаточности в техническом оснащении, не позволяющем развиваться, сложностях в сельском хозяйстве, туристической отрасли, производстве, экспорте, необходимости открытия аэропорта и даже о проведении природного газа в Абхазию.

VIII Абхазо-российский деловой форум завершился в Сухуме 27 октября. Он был посвящен вопросам расширения и углубления взаимодействия в области туризма, предпринимательства, поиску инструментов продвижения торгово-экономических и межрегиональных связей России и Абхазии.