Новый уровень: итоги делового форума подвели в Sputnik

Участники, организаторы и эксперты VIII Абхазо-российского делового форума, который прошел в Сухуме 27 октября, подвели итоги в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Амра Амичба. Восьмой Абхазо-российский деловой форум вышел на новый концептуальный уровень, заявил генеральный директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир Лепехин на пресс-конференции, подводя итоги форума.

По его словам, на форуме обсуждались конкретные вопросы развития экономики Абхазии.

Торговый представитель Республики Абхазия в Российской Федерации Олег Барциц озвучил потребность в модернизации всех участников экономического сотрудничества.

"Мы находимся в такой ситуации, когда для развития надо стремглав лететь, используя окна и возможности, которые есть сейчас и здесь. Для этого надо быть мобильными, гибкими, компетентными. Один из главных критериев, по которому мы должны действовать, ответственность за те решения, которые были приняты ранее, — сказал Барциц. – Потребность в модернизации действительно назрела, мы это ощущаем в повседневной деятельности. Это модернизация должна пройти под лозунгом "больше компетентности, ответственности и оперативности". У нас есть все предпосылки осуществить в той или иной отрасли позитивные изменения".

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По мнению председателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанга Пипия, государство не может быть главным инвестором, оно только создает условия, чтобы малый бизнес очень быстро развивался.

"Бизнес может развиваться только в том случае, если созданы благоприятные условия, льготное налогообложение. Минэкономики Абхазии разрабатывало новое законодательство, вполне возможно до следующего форума закон будет принят, — заметил Пипия. — Роль государства в том, чтобы не особо вмешивалось в дела бизнеса с многочисленными проверками. Их надо минимизировать, не более одного раза в год".

Пипия отметил, что Россия для Абхазии — главный партнер не только в политике, но и в политической сфере.

Торговый представитель России в Абхазии Владимир Некрасов также в свою очередь заметил, что сотрудничество России и Абхазии носит многоуровневый характер.

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"По словам бизнес структур из пяти регионов России, именно столько участвовало в форуме, недостаточно информационное взаимодействие. Они говорили о том, что не могут найти информацию в открытых источниках о тех инвестиционных проектах, в которых заинтересована Абхазия для реализации в республике. Много вопросов о поиске информации по условиям ведения бизнеса, защиты прав инвесторов, инвестиционном климате, доходили и до практических вопросов – регистрации компаний", — сказал Некрасов.

Врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Симон Агрба рассказал о достижениях форума, в рамках которого абхазские и российские компании подписали договоры.

"Я хотел бы рассказать о том, что сделано. Министерство экономики Абхазии организовало до форума конкурс предпринимателей. И на форуме прошла церемония награждения победителей. Это тоже своего рода поддержка государства и демонстрация того, что оно небезразлично к жизни наших предпринимателей. ТПП Абхазии и Ивановской области подписали договор. Абхазская и российская частные компании подписали договор о поставках инертных материалов в Россию. В рамках форума прошло открытие тепличного комплекса, который основан по программе льготного кредитования бизнеса. Кредит был выдан по итогам прошлого форума, а на нынешнем форуме участники побывали уже на его открытии", — перечислил Агрба.

А потенциальным инвесторам Симон Агрба посоветовал во избежание недоразумений обращаться в Инвестиционное агентство при Министерстве экономики Республики Абхазия.

"Российский инвестор боится, потому что он работает не с теми людьми. Пусть он работает с нами, у нас есть свой сайт, через который к нам можно обратиться", — сказал врио директора государственного Инвестиционного агентства при Министерстве экономики Республики Абхазия Симон Агрба.

На что последовала реплика директора Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимира Лепехина о том, что благодаря информационному сопровождению Sputnik Абхазия о деятельности Инвестиционного агентства, российский инвестор узнает больше.

"Будет здорово, если вы учтете опыт агентства Sputnik Абхазия. Выше всяких похвал отработало на этом форуме. Радио Sputnik отработало, с моей точки зрения, великолепно. Накануне форума была опубликована потрясающая обзорная статья (автор Бадри Есиава – ред.) о предыдущих семи форумах", — отметил Лепехин и посоветовал организаторам в будущем ввести еще одну номинацию – информационное сопровождение делового форума.

Участники, организаторы и эксперты VIII Абхазо-российского делового форума, который прошел в Сухуме 27 октября, подвели итоги в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия.